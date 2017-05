Regionalsport Schwarzwald FV Marbach siegt bei Meisterfeier klar

27. Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1. Unterkirnach erzielt neun Tore

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Weilersbach – FC Triberg 0:3 (0:0). Nach fünf Minuten hatte Weilersbach mit einem Pfostenschuss eine gute Chance. Danach übernahm Triberg die Kontrolle. Weilersbach hielt gut mit. In Hälfte zwei traf Steffen Holzapfel per Kopf zum 0:1. Felix Fehrenbach machte mit seinem Doppelpack das verdiente Resultat perfekt. Tore: 0:1 (47.) Holzapfel, 0:2 (74.) Fehrenbach, 0:3 (90.) Fehrenbach. ZS: 70. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

FV Marbach – FC Königsfeld II 4:0 (1:0). Mit vier schön herausgespielten Toren besiegte der Meister den Absteiger problemlos. Stefan Henseleit eröffnete nach einer Viertelstunde das Toreschießen. Luis Kohlermann, Fabio Mauch und Mark Brusche legten in Abschnitt zwei nach. Tore: 1:0 (14.) Henseleit, 2:0 (54.) Kohlermann, 3:0 (64.) Mauch, 4:0 (76.) Brusche. ZS: 200. SR: Konstantinos Tsalis (Villingen).

FC Fischbach – DJK Villingen II 4:6 (1:5). In einer eigentlich ausgeglichenen Partie nutzte die DJK jede Chance in Hälfte eins. Fischbach verteidigte desolat, hielt aber in Hälfte zwei den Schaden in Grenzen. Tore: 0:1 (5.) Marvin Scheller, 0:2 (12.) Philipp Schwind, 0:3 (16.) Benedikt Wildi, 0:4 (40.) Pius Wildi, 0:5 (42.) Leon Ratzer, 1:5 (45.) Andreas Zimmermann, 2:5 (50.) Zimmermann, 2:6 (54.) Benedikt Wildi, 3:6 (68.) Marc Riedel, 4:6 (90.) Riedel. ZS: 80. SR: Philipp Eschle (Gütenbach). Gelb-Rot: FCF (90.).

FC Tannheim – Spfr. Neukirch 5:1 (2:0). Matthaeus Jucha köpfte die Gastgeber früh in Front, Florian Kreuz erhöhte per Freistoß auf 2:0. Nach der Pause machte Maximilian Wolfram mit dem 3:0 alles klar. Tore: 1:0 (13.) Jucha, 2:0 (26.) Kreuz, 3:0 (57.) Wolfram, 4:0 (72.) ET, 4:1 (82.) ET, 5:1 (90.+4) Tim Schlenker. ZS: 100. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).

FC Unterkirnach – FC Gütenbach 9:2 (4:1). In einer torreichen Partie lag der Gastgeber von Beginn an komfortabel vorn. Tore: 1:0 (3.) Michael Niggemeier, 2:0 (18.) Marcel Röthele, 2:1 (27.) Niko Mienhardt, 3:1 (33.) Maximilian Kuberczyk, 4:1 (45.) Jan Koch, 5:1 (48.) Niggemeier, 5:2 (54.) Mienhardt, 6:2 (60.) Röthele, 7:2 (72.) Maik Pahlitzsch, 8:2 (79.) Pahlitzsch, 9:2 (87.) Pahlitzsch. SR: Andreas Sättele (Unadingen).

FC Kappel – NK Hajduk Villingen 2:4 (1:0). Kurz vor der Halbzeit traf Marius Süß zur Führung für Kappel. Nach etwas mehr als einer Stunde hieß es gar 2:0, doch danach drehte der Gast auf und die Partie. Tore: 1:0 (43.) Süß, 2:0 (62.) Süß, 2:1 (71.) Josip Jozinovic, 2:2 (75. FE) Ilija Jozinovic, 2:3 (77.) Hrvoje Jozinovic, 2:4 (80.) H. Jozinovic. SR: Vito Ancona (Trossingen).

Die Spiele SV Rietheim gegen den VfB Villingen sowie SG Buchenberg/Neuhausen gegen FC Peterzell wurden abgesagt.