FV Marbach Kreisliga A-Meister

Team von Trainer Michael Henseleit sichert sich vorzeitig den Titel in der Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der FV Marbach steht bereits vier Spieltage vor Saisonende als Meister in der Kreisliga A, Staffel 1 fest. Die Marbacher feierten am Mittwoch einen deutlichen Sieg beim Schlusslicht FC Gütenbach. Da zugleich Hajduk Villingen zu Hause gegen den FC Weilersbach nur zu einem 1:1-Unentschieden kam, sind die Marbacher nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Somit spielt das Team von Trainer Michael Henseleit in der kommenden Saison in der Bezirksliga Schwarzwald.

Der Kampf um Platz zwei und somit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde bleibt in der Kreisliga A 1 spannend. Hier gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Triberg und Hajduk Villingen.