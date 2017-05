Regionalsport Schwarzwald FV Marbach: Am Sonntag folgt die große Sause

Jubeln über vorzeitigen Meistertitel. Nach 26 Saisonspielen noch ungeschlagen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Als Michael Henseleit vor drei Jahren aus dem Nachwuchsbereich des FC 08 Villingen zum FV Marbach wechselte, wollte der Villinger Trainer eine Mannschaft mit Perspektive aufbauen. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. 2011 noch Neunter in der Kreisliga B, gelang 2015 der Aufstieg in die Kreisliga A. Seit Mittwochabend steht fest, dass die Marbacher als Kreisliga A-Meister kommende Saison in der Bezirksliga spielen werden. Der 6:1-Erfolg in Gütenbach und das gleichzeitige Unentschieden von Verfolger Hajduk Villingen verschafften Marbach 14 Punkte Vorsprung bei nur noch vier ausstehenden Spielen.

„Die Jungs wollten in Gütenbach gerade duschen gehen, als die Nachricht vom Unentschieden des Verfolgers eintraf. Spontan entwickelte sich eine kleine Feier. Plötzlich waren auch ein paar Flaschen Bier da“, sagt Henseleit. Die Marbacher hätten die Meisterschaft gerne auf eigenem Platz perfekt gemacht, doch auch so nehmen Spieler und Trainer den Titelgewinn natürlich gerne mit. „Wir werden die große Sause am Sonntag nach der Partie gegen Königsfeld nachholen und mit den Fans richtig feiern. Dann wird es von mir auch noch ein ganz spezielles Geschenk an die Spieler geben. Ein Geschenk, von dem sie länger etwas haben“, kündigt Henseleit an. Wie vor zwei Jahren ist auch diesmal mit einer kleinen Tour auf einem von einem Traktor gezogenen Hänger durch Marbach geplant.

Am dritten Spieltag hat das Henseleit-Team die Tabellenführung in der Kreisliga A 1 erobert und seither nicht mehr abgeben. Nach 26 Spielen lautet die beeindruckende Bilanz 22 Siege und vier Unentschieden. Das Potenzial der Mannschaft hatte Henseleit schon unmittelbar nach seinem Amtsantritt erkannt. Mit Torhüter Patrick Fleig, den in der Jugend beim SC Freiburg unter Christian Streich ausgebildeten Julian Körber und Torjäger Florian Ehmann kamen schließlich die letzten drei kleinen Mosaiksteinchen hinzu. „Wir haben die Mannschaft noch einmal entscheidend verstärkt“, fügt Henseleit an, auch wenn die schwere Verletzung von Dominic Fischer (Kreuzbandriss) für einen Dämpfer sorgte. „Mit ihm verloren wir das Herzstück, eine echte Arbeitsbiene“, betont Henseleit. Möglicherweise wird Fischer auch den Auftakt zur kommenden Saison verpassen.

In der Bezirksliga müssen die Marbacher wohl auch auf Schlussmann Fleig verzichten, doch Henseleit hat längst vorgesorgt. „Wir haben schon Spieler mit Top-Qualität verpflichtet.“ Namen will er noch nicht nennen. Die Mannschaft ist mit einem Durchschnittsalter von 22,4 Jahren längst noch nicht auf dem Zenit angekommen. Henseleit: „Da geht sicherlich noch mehr. Wir können das Leistungsvermögen noch besser ausschöpfen.“ Vor diesem Hintergrund will der Trainer in der kommenden Runde im Bezirksoberhaus auch nicht nur den Klassenerhalt als Ziel ausgeben. „Ich will nicht überheblich klingen, aber da haben wir doch einen anderen Anspruch. Wir wollen in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen.“

Zunächst aber bleiben für die restlichen 360 Punktspielminuten aber noch einige Ziele beim FV Marbach. In erster Linie will die Elf ungeschlagen durchmarschieren. Bei derzeit 87 erzielten Toren ist auch die 100er-Marke noch möglich. „Beides sind lohnende Ziele, wobei ich auch gern die bisherigen 20 Gegentore mit ins Ziel nehmen möchte“, fügt Henseleit an. Sollten diese Ziele Wirklichkeit werden, wird es bei den Marbachern wieder ein, zwei Flaschen Bier wie am Mittwochabend geben. Dann aber nicht in Gütenbach, sondern in eigener Umgebung.