FSV Schwenningen jubelt über Turniersieg

Fußball-Hallenturnier in Blumberg. SG Riedböhringen/Fützen verliert Finale im Neunmeterschießen

Hallenfußball: (her) FSV Schwenningen heißt der Turniersieger 2017 beim traditionellen Hallenturnier des TuS Blumberg. Gegen die spielstarke SG Riedböhringen/Fützen sicherten sich die Neckarstädter nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit im Neunmeterschießen mit 4:2 Toren den Tagessieg.

15 Mannschaften waren in der Blumberger Eichberghalle am Start. Aus den drei Fünfergruppen qualifizierten sich acht Mannschaften für das Viertelfinale. Im Spiel mit der Rundumbande gingen die teilnehmenden Teams bereits in ihren Gruppenspielen auf Torejagd und erzielten 117 Treffer. Die beiden Endspielteilnehmer trafen bereits in der Vorrunde aufeinander. Hier setzte sich die FSV Schwenningen noch mit 5:1 Toren durch. Die beiden Finalisten dominierten anschließend das Geschehen lieferten sich im Endspiel eine rassige Partie. Die Schwenninger gingen durch Angistis Parharidis mit 1:0 in Führung Kurz vor Schluss konnte die SG Riedböhringen/Fützen durch Jungtalent Daniel Müller ausgleichen. Im fälligen Neunmeterschießen hatte die FSV die besseren Nerven und sicherte sich den Tagessieg. Im kleinen Finale um Rang drei ließ die NK Hajduk Villingen dem TuS Blumberg mit 4:1 Toren keine Chance. Vor großer Kulisse war die gesamte Veranstaltung von vielen tollen Spielen geprägt. Besonders in der Halbfinalbegegnung beim 4:3 zwischen der SG Riedböhringen/Fützen und NK Hajduk Villingen war Spannung pur angesagt. Nach einem Wechselfehler ließ der Schiedsrichter die letzten 30 Sekunden nochmals wiederholen. Nach viel Hektik standen am Schluss nur noch jeweils zwei Feldspieler auf dem Platz und die SG-Kicker sicherten sich den Sprung ins Finale.

Die Spiele wurden geleitet von den Schiedsrichtern Marcel Haberbosch (FC Mönchweiler), Michael Radojevic (FC 08 Villingen) und Dennis Dieckscheid (FC Bad Dürrheim). Das Turnier im Überblick:

Viertelfinalspiele: NK Hajduk Villingen – SV Ewattingen 2:2 ( 5:4 nach Neunmeterschießen), FSV Schwenningen- SSC Donaueschingen 1:1 (4:2 nach Neunmeterschießen), SG Riedböhringen/Fützen – VfB Randegg 4:3, SG Riedböhringen/Fützen II – TuS Blumberg 2:4. Halbfinals: NK Hajduk Villingen – SG Riedböhringen/Fützen I 3:4, FSV Schwenningen – TuS Blumberg 4:1. Spiel um Rang drei: TuS Blumberg – NK Hajduk Villingen 1:4. Finale: FSV Schwenningen – SG Riedböhringen/Fützen 1:1 (4:2 n. Neunmeterschießen).