Regionalsport Schwarzwald FC Unterkirnach vs FC Löffingen II: Letzte Chance für den Klassenerhalt

Beide Teams spielen Absteiger aus der Kreisliga A aus

Fußball-Kreisliga A, Relegationsspiele um den Klassenerhalt: FC Löffingen II – FC Unterkirnach (Samstag, 17.30 Uhr). (ms) Nach einer für beide Mannschaften enttäuschenden Spielzeit bietet sich dem FC Löffingen II und dem FC Unterkirnach die letzte Chance, in der Relegation doch noch den Klassenerhalt zu sichern. Beide Teams beendeten in spannenden Endspurts die Saison in ihren Staffeln auf dem drittletzten Tabellenplatz. Im Hinspiel am Samstag hat der FC Löffingen II Heimrecht.

Unterkirnachs Trainer Gerhard Fichter, der sieben Spieltage vor Schluss das Traineramt übernahm und starke 13 Punkte einfuhr, war trotz des eindrucksvollen Saisonendspurts von der gesamten Saison enttäuscht. „Natürlich hatten wir uns mehr erhofft. Es waren viele schlechte Spiele dabei. Jeder muss sich und seine Leistung hinterfragen“, so Fichter.

Auf der anderen Seite geht die Löffinger Reserve mit dem Selbstvertrauen einer starken Aufholjagd in die Relegation. Mit der Unterstützung einiger Akteure aus dem Landesliga-Kader landeten die Hochschwarzwälder in der Rückrundentabelle auf Rang sechs. Fichter: „Ich erwarte, dass einige aus der ersten Mannschaft, wie zum Beispiel Benjamin Gaudig, wieder mitspielen werden. Das ist zwar nicht ganz fair, aber erlaubt. „Ich rechne mit einem kampfbetonten Spiel der Löffinger. Insgesamt geht Gerhard Fichter zuversichtlich in die Entscheidungsspiele. „Wir haben eine spielerisch starke Truppe und sind stark genug, um uns durchzusetzen.“