Regionalsport Schwarzwald FC Triberg zum vierten Mal in Folge Dritter?

Rückblick auf den Spieltag in der Kreisliga A 1. Trainer blicken auf die Partien ihrer Teams

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Aufsteiger NK Hajduk Villingen festigte mit dem 6:0-Kantersieg gegen die SG Buchenberg/Neuhausen seinen zweiten Platz und ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Trainer Predrag Kicic freute sich doppelt über den Erfolg gegen seinen Ex-Club: „Zum einen war es unser letztes Heimspiel und zudem haben wir jetzt vier Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten.“ Kicic weiß aber, dass sein Team die Aufstiegsrunde noch nicht in der Tasche hat: „Im Fußball ist nichts sicher. Da kann alles passieren.“

Der Schlüssel zum klaren Sieg gegen Buchenberg/Neuhausen sei die starke Mannschaftsleistung gewesen. Kicic: „In der ersten Halbzeit war unser Gegner noch stark und hatte zwei Pfostenschüsse. Nach dem 3:0 war es dann ein leichtes Spiel, da wir in der zweiten Hälfte insgesamt gut 70 bis 80 Prozent Ballbesitz hatte.“

Lob gab es von Kicic für den Buchenberger Kapitän Daniel Jäckle: „Bärenstark, wie er sich selbst in die Abwehr zurück beordert hat und mit tollen Aktionen verhinderte, dass wir am Ende vielleicht sogar zweistellig gewinnen.“

Hannes Feucht, der Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen, der krankheitsbedingt nicht mit dabei war, erlebt in der Rückrunde ein Team mit zwei Gesichtern: Zu Hause hui, auswärts pfui. Fünf Heimsiege in Folge stehen fünf sieglose Auswärtspartien gegenüber. Woher die Schwankungen? „Wir können auswärts anscheinend auf Kunstrasen nicht die Dinge umsetzen, die wir uns vorgenommen haben. Zudem stehen uns immer wieder Spieler nicht zur Verfügung“, hadert Feucht.

Der SV Rietheim sorgte mit seinem überraschenden 3:1-Erfolg beim Tabellendritten FC Triberg für eine Vorentscheidung im Kampf um Platz zwei zugunsten von Hajduk Villingen. Vor allem mit der Chancenwertung war Rietheims Trainer Rafael Zimmermann hochzufrieden: „Die drei schnellen Tore in der ersten Halbzeit haben uns sicher in die Karten gespielt. Als Triberg ab der 78. Minute in Unterzahl spielte, hätten wir noch ein, zwei Treffer nachlegen können.“ In den vergangenen Wochen zeigten sich die Rietheimer auswärts bärenstark. Vier Partien in der Fremde ungeschlagen und dabei zehn Punkte eingeheimst.

Wenig Freude herrschte durch die Heimpleite beim FC Triberg. Der scheidende Trainer Martin Hettich hat nur wenig Hoffnung, dass es mit dem zweiten Platz noch klappt: „Das wird schwer. Hajduk wird sich das wohl nicht mehr nehmen lassen.“ Hauptgrund für die Heimniederlage gegen Rietheim ist für Hettich die Personalsituation: „Es haben sieben Spieler gefehlt. Spieler wie Coskun Öztürk, Holzapfel, Dold, Wunsch und einige mehr. Das können selbst wir nicht auffangen.“ So wie es aussieht, verpassen die Triberger zum vierten Mal in Folge als Tabellendritter um einen Rang die Aufstiegsrunde.

Bei der 2:3-Heimniederlage des FC Peterzell gegen Tannheim wurde einmal mehr deutlich: Dem Aufsteiger geht offenbar die Luft aus. Peterzell wartet in sieben Spielen seit Ende März auf einen Sieg. Trainer Giovanni Mercuri nennt die Gründe: „Bei uns kommt alles zusammen. Durch drei Kreuzbandrisse und immer wieder Verletzungspech fehlen wichtige Leute. Dies soll jedoch keine Entschuldigung sein.“ Zudem sei es ein gravierender Unterschied, dass man in der Kreisliga A zehn Spiele mehr hat als in der Kreisliga B. Mercuri: „Da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir in Zukunft die Vorbereitung auf die neue Saison anders gestalten, damit uns die Luft nicht ausgeht.“

Für Christoph Raithel, Trainer des FC Tannheim, war „der Wille der Mannschaft“ ausschlaggebend für den Erfolg seiner Mannschaft in Peterzell. Raithel: „Die Spieler wollten unbedingt die drei Punkte holen. Meine Jungs haben die Vorgaben umgesetzt, trainieren gut und trotz Verletzungspech hängen sich alle rein, vor allem die Spieler aus der zweiten Mannschaft die aufrücken.“

Nun steht den Tannheimern gegen den Tabellenzweiten Hajduk Villingen am Samstag eine besondere Herausforderung bevor. Am letzten Spieltag der Saison (Sonntag, 11. Juni) gastiert das Raithel -Team beim Absteiger FC Gütenbach.