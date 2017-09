Regionalsport Schwarzwald FC Triberg gewinnt Derby in Nußbach deutlich

4. Spieltag der Kreisliga A 1. Erster Sieg für VfB Villingen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1:VfB Villingen – FC Schonach II 5:1 (2:1). (ms) Der VfB kontrollierte von Beginn an die Partie. Steffen Restle schloss nach acht Minuten eine schöne Kombination über den Flügel zum 1:0 ab. Nachdem Robin Burger für die Gäste ausglich, stellte Christian Wanzo kurz nach Wiederbeginn die VfB-Führung wieder her. Roman Rudenko, Stefan Drzyzga sowie Restle erhöhten zum verdienten 5:1-Heimerfolg. Tore: 1:0 (8.) Restle, 1:1 Burger (10.), 2:1 (50.) Wanzo, 3:1 (52.) Rudenko, 4:1 (61.) Restle, 5:1 (64.) Drzyzga. ZS: 80. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

SG Buchenberg/Neuhausen – NK Hajduk VS 2:1 (1:0). In einer kampfbetonten Partie ging die SG kurz vor der Pause verdient in Führung. Roy Happ staubte einen Lattenschuss ab. In der Schlussphase erhöhte Jonas Kaiser per Konter, ehe Josip Cavar per Kopf in der Nachspielzeit zum 2:1 traf. Tore: 1:0 (43.) Happ, 2:0 (73.) Kaiser, 2:1 (90.+4) Cavar. ZS. 60. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

FC Weilersbach – DJK Villingen II 2:1 (1:1). Bereits nach sechs Minuten brachte Vladirimos Kotanidis die Gastgeber nach einem einstudierten Spielzug in Front. Danach kämpfte sich die DJK in einem rassigen Spiel zurück. Philipp Schwind schloss aus 20 Metern präzise ab. In Hälfte zwei entschied Tolga Sözer frei vor dem Tor die Partie zugunsten der Hausherren. Tore: 1:0 (6.) Kotanidis, 1:1 (21.) Schwind, 2:1 (68.) Sözer. ZS: 70. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Tannheim – SG Hammereisenbach/Vöhrenbach 0:3 (0:2). Tannheim verpennte die Anfangsphase. Bereits nach vier Minuten stand es 2:0 für die Gäste. Zuerst köpfte Matthias Kopp ein, dann traf Robin Weißer aus 16 Metern. Der Aufsteiger legte in Hälfte zwei gegen chancenlose Tannheimer durch Dominik Maier sogar noch das 3:0 nach. Tore: 0:1 (2.) Kopp, 0:2 (4.) Weißer, 0:3 (55.) Maier (FE). ZS: 250. SR: Wolfgang Zimmer (Schwenningen).

FC Peterzell – FC Fischbach 1:3 (1:1). Fischbach startete besser, Dennis Haas traf aber per Kopf für Peterzell. In der Folge drehte der Gast das Spiel und gewann verdient mit 1:3. Besonders sehenswert traf Julian Wöhrle mit einem Distanzschuss in den Winkel. Tore: 1:0 (19.) Haas, 1:1 (25.) Marvin Stern, 1:2 (46.) Julian Stern, 1:3 (66.) Wöhrle. ZS: 80. SR: Dieter Lamparter (Rottweil).

FC Kappel – SV Rietheim 1:1 (0:0). In einer chancenarmen Partie brachte Martin Geppert Kappel in Führung. In der Schlussphase drängten die Tabellenführer aus Rietheim auf den Ausgleich und wurden durch eine verunglückte Flanke von Manuel Geiger aus 40 Metern belohnt. Unterm Strich ein gerechtes Remis. Tore: 1:0 (52.) Geppert, 1:1 (82.) Geiger. ZS: 200. SR: Adnan Dracic (Villingen).

SV Nußbach – FC Triberg 1:4 (1:3). Triberg dominierte von Beginn an. Endrit Shabani, Felix Fehrenbach und Lukas Springmann sorgten bereits nach 16 Minuten für klare Verhältnisse. Nach dem 1:3 durch Marcel Hettich per Elfmeter besorgte Fehrenbach per Freistoß den verdienten Endstand. Tore: 0:1 (4.) Shabani, 0:2 (12.) Fehrenbach, 0:3 (16.) Springmann, 1:3 (20.) Hettich (FE), 1:4 (88.) Fehrenbach. ZS: 150. SR: Marcel Haberbosch (Villingen). Gelb-Rot: FC Triberg (76.).