Regionalsport Schwarzwald FC Schonachs Trainer Blanco baut um

Landesliga-Derby gegen FC Löffingen. Gäste wollen Abwärtstrend endlich stoppen

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Löffingen (Sonntag, 15 Uhr). Damit war vor Saisonbeginn nicht zu rechnen. Aufsteiger FC Schonach hat zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt sicher. Den Gästen, in der vergangenen Saison stolzer Vizemeister, fehlt hingegen rechnerisch noch ein Punkt. In der Vorrunde gab es in Löffingen einen klaren 3:0-Erfolg der Baaremer.

Den Schonachern gehen die Ziele trotz des Klassenerhalts nicht aus. Trainer Enrique Blanco möchte gern den achten Tabellenplatz verteidigen. Zudem will der Übungsleiter weiterhin die Leistungen sehen, „die mir die Jungs im Training anbieten“. Der Coach plant einige Veränderungen in der Startformation und das nicht nur im kleinen Stil. „Es wird einen kräftigen Umbau geben“, kündigt Blanco an. Er will einigen Akteuren die Chance geben, die sonst eher weniger zum Einsatz kommen. „Ich bin überzeugt, dass es deswegen bei uns keinen Einbruch geben wird. Die Jungs, die am Sonntag spielen, haben mein Vertrauen. Wir haben trotz des jetzt erreichten Etappenziels nichts zu verschenken.“

Als einziger Akteur bestritt bisher Markus Dold alle Landesliga-Punktspiele für die Schonacher. Für Blanco kein Zufall. „Ein sehr schlauer Spieler, der auch höherklassig eine gute Chance hätte. Als Sechser ist er bei uns nicht wegzudenken“, würdigt Blanco den Spieler. In jedem Fall wollen die Gastgeber vor eigenem Publikum noch einmal eine starke Leistung anbieten und eine rundum zufriedenstellende Saison vor den eigenen Fans mit dem achten Heimsieg krönen.

Löffingens Trainer Tobias Urban musste zuletzt personell immer wieder improvisieren, was auch ein Grund für die jüngsten vier Niederlagen in Folge ist. Erstmals überhaupt in dieser Saison stürzte die Elf auf Rang neun ab. Diesen Abwärtstrend gilt es zu stoppen, denn die hinter Löffingen platzierten Mannschaften kommen immer näher und am übernächsten Wochenende empfangen die Urban-Schützlinge mit Tabellenführer Radolfzell wieder ein Schwergewicht der Liga. Zuversichtlich stimmt Urban, dass sich seine Mannschaft zuletzt immer viele Chancen erarbeitete.

„Wir müssen jetzt mit einer gewissen Lockerheit in das Spiel gehen und dürfen nicht zu viel nachdenken. Beim Personal wird sich nicht mehr viel ändern, obwohl einige Akteure einmal eine Pause bräuchten. So kann ich wieder erst nach dem Abschlusstraining durchzählen, wer alles zur Verfügung stehen wird“, sagt Urban. Möglicherweise wird die gleiche Elf, die am vergangenen Spieltag gegen die DJK Villingen mit 2:5 unterlag, spielen (müssen). Urban wünscht sich auf seiner letzten Dienstreise als Löffinger Trainer zumindest den einen Zähler, um alle Rechnereien zu beenden.