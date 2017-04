Regionalsport Schwarzwald FC Schonachs Plan geht perfekt auf

Landesliga-Aufsteiger bezwingt FC Singen klar mit 3:0

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Singen 3:0 (1:0). (ali) "Unser Plan ist aufgegangen. Wir haben die Vorgaben hervorragend umgesetzt", freute sich Schonachs Trainer Enrique Blanco nach den 90 Minuten.

In Minute 11 vergab Gästetorjäger Körner die einzige Chance der Gäste im gesamten Spiel. Danach überzeugte Schonach mit einer dicht gestaffelten Abwehrreihe. Die Gastgeber agierten clever und störten den Spielfluss der Gäste. Singen kam mit der unorthodoxen Spielweise der Gastgeber überhaupt nicht zurecht. Die Blanco-Elf kam mit überfallartigen Angriffen und vergab innerhalb weniger Minuten durch Passarella und German zwei sehr gute Möglichkeiten. Schonach unterband gut das gefährliche Kurzpassspiel der Gäste. Nahezu mit dem Halbzeitpfiff folgte die Führung. Mit einem genialen Spielzug über zwei Stationen hebelten Yannick Kienzler und Manuel Passarella die Gästeabwehr aus. Torjäger Alexander German nahm den Pass von Passarella an und markierte seinen 15. Saisontreffer.

Schonach setzte auch in den zweiten 45 Minuten die taktischen Vorgaben hervorragend um. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Romeo einen Schnitzer der Singener Hintermannschaft. Mit einem satten Schuss aus 16 Metern baute er die Führung zum 2:0 aus. Singen versuchte mit zusätzlichen Angreifern zu agieren, doch gegen die clever agierende Blanco-Elf klappte nichts. Schonach hingegen verfolgte weiterhin die spielerische Linie. Mit schnellen Gegenstößen sorgten sie stets für Gefahr. In der 71. Minute stand Sebastian Pfau goldrichtig und schloss eine perfekte Ballstafette seiner Elf zum 3:0 ab. In der Schlussphase ließ der Aufsteiger keine Zweifel mehr aufkommen und brachte den Vorsprung sicher über die Zeit. Kurz vor Spielschluss sah Singens Spahia wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte. Tore: 1:0 (45.) German, 2:0 (49.) Romeo, 3:0 (70.) Pfau; SR: Fesenmeier (Holzhausen); ZS: 250; bes. Vork.: Gelbrot Spahia (86./Singen).

FC Schonach: Duffner, Griesbeck, Frey, Weiß, Hettich, Dold, Romeo (80. Hug), Kienzler (90. Ketterer), German (54. Pfau), Wölfle, Passarella (60. Reiner).