Regionalsport Schwarzwald FC Schonach verliert letztes Saisonspiel

Landesliga-Aufsteiger unterliegt in Dettingen-Dingelsdorf

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Schonach 2:0 (1:0) – Die Schonacher gingen im letzten Saisonspiel leer aus. Dagegen schaffte die SG Dettingen-Dingelsdorf durch den Heimsieg den Klassenerhalt.

Bereits in der 6. Minute traf Daub nach einer flachen Hereingabe zum 1:0 für die Gastgeber. Die Schonacher taten sich schwer gegen die Defensive der SG. Dagegen hatte Dettingen-Dingelsdorf einige Chancen zum 2:0.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der Gastgeber gleich mehrere Möglichkeiten. Zuerst konnte Kienbacher einen Kopfball nicht genau platzieren (47.), dann hatte Ott eine Doppelchance. In Minute 49 überlupfte er Gästetorwart Maximilian Pfau, der Ball landete jedoch auf dem Netz. Keine 60 Sekunden später hatte der SG-Anhang den Jubelschrei schon auf den Lippen, als Ott knapp verfehlte. Wenig später war es dann soweit. In der 56. Minute überlupfte Büttner den Schonacher Schlussmann und musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. In der Folgezeit bauten die Schonacher mehr Druck auf, ohne jedoch zu zwingenden Möglichkeiten zu kommen. In der restlichen Zeit passierte nicht mehr viel.

Tore: 1:0 (6.) Daub, 2:0 (56.) Büttner, SR: Holdermann (Karlsruhe). ZS: 400

FC Schonach: Duffner (46. Pfau), Griesbeck, Frey, Weiß, Lenti, Dold, Hug (57. Hettich), Kienzler, German, Wölfle (77. Timm), Schneider (70. Wisser)