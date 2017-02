FC Schonach verliert letzten Test

Blanco-Elf unterliegt im Vorbereitungsspiel SV Geisingen

Fußball: (daz) Im letzten Vorbereitungsspiel musste sich Landesligist FC Schonach Bezirksligist SV Geisingen mit 0:1 geschlagen geben. Den Treffer der Geisinger erzielte Spielertrainer Marijan Tucakovic (61.). Das in Schonach geplante Spiel wurde kurzfristig in Geisingen ausgetragen, da der Platz in Schonach keine Austragung zuließ. Schonach vergab zahlreiche Möglichkeiten, darunter einen Elfmeter. „Wir mussten uns erst an den tiefen Platz gewöhnen, haben aber in den ersten 45 Minuten den Ball schön laufen lassen. Mit unserer Defensivarbeit war ich sehr zufrieden. Nach dem Seitenwechsel und einigen Spielerwechseln ging bei uns etwas der Rhythmus verloren“, bilanzierte FCS-Trainer Enrique Blanco.