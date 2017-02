FC Schonach testet auf eigenem Platz

Landesligist erwartet Bezirksligisten SV Geisingen

Fußball: (daz) Dank der milden Witterung an den vergangenen Tagen kann Landesligist FC Schonach sein letztes Vorbereitungsspiel auf eigenem Platz austragen. Am Samstag (Beginn: 15 Uhr) hat sich der FC Schonach den Bezirksligisten SV Geisingen zum Test eingeladen. „Es ist sehr erfreulich, dass unser Platz ein Spiel zulässt. Wir sind in der Vorbereitungsphase viel gereist und freuen uns darauf, uns einmal in Schonach zu zeigen“, sagt Trainer Enrique Blanco. Er hofft auf eine gute Gerneralprobe, denn auch das erste Punktspiel nach der Winterpause eine Woche später gegen den SC Markdorf wird in Schonach ausgetragen. „Wir werden nochmals einige Dinge ausprobieren. Ich möchte sehen, dass die Mannschaft bereit für die Punktspiele ist“, ergänzt Blanco.