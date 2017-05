Regionalsport Schwarzwald FC Schonach spielt zweimal 2:2

Landesligist holt jeweils einen Punkt in Walbertsweiler und im Heimspiel gegen Hegauer FV

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler/Reng.- FC Schonach 2:2 (1:0). Walbertsweiler startete offensiv, nutzte aber die Chancen nicht. Nach zehn Minuten verflachte die Begegnung und die Fehler häuften sich auf beiden Seiten. Gästespieler Wölfle scheiterte nach einem Eckball aus kurzer Distanz an Torhüter Specker. Es war die einziger Schonacher Chance in Hälfte eins. Auf der anderen Seite traf Roth (33.) nach Pass von Osswald zum 1:0. So ging es dann in die Pause.

Die zweite Hälfte begann mit dem Ausgleich durch Passarella, der sich frei vor Specker die Chance nicht entgehen ließ. Es folgten wieder viele Abspielfehler auf beiden Seiten. Ein Standard führte zum 2:1 der Ruddies-Elf. Schuhmacher stand nach einem Eckball von Fischer am langen Pfosten frei und traf zum 2:1. In der Nachspielzeit glich Schonach aus. Griesbeck traf nach einem Einwurf. Tore: 1:0 Roth (33.), 1:1 Passarella (48.), 2:1 Schuhmacher (82.), Tim Griesbeck (90+4.); SR: Fraude.

FC Schonach: Duffner, Griesbeck, Frey, Lenti, Hettich, Dold, Romeo, German (46. Pfau), Reiner (79. Weiß), Wölfle, Passarella.

FC Schonach – Hegauer FV 2:2 (0:1). (ali) Hegau setzte mit seinen schnellen Angreifern auf Konter. Die Gäste machten die Räume eng und ließen Schonach nicht zur Entfaltung kommen. Nach einem Eckball von Watras stand Torjäger Greco allein und köpfte unhaltbar ins lange Eck zum 0:1. Hegau agierte abgeklärt und clever.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts entfachte Schonach ein Feuerwerk. Die Hintermannschaft der Gäste kam völlig aus dem Gleichgewicht. Passarella nutzte kurz nach Wiederanpfiff einen Schnitzer der Hegauer und brachte seine Jungs mit dem 1:1 wieder ins Spiel zurück. Nur vier Minuten später war Passarella erneut zur Stelle und sorgte mit seinem neunten Saisontreffer für das 2:1. Dominik Wölfle vergab kurz darauf die Riesenchance zum 3:1. Er scheiterte am hervorragend reagierenden Torhüter Maus. Inmitten der Drangphase der Schonacher streuten die Gäste hin und wieder einige Konter ein.

Nach einer Stunde nutzte Hegau einen Ballverlust der Schonacher und erzielte durch Schneider das 2:2. In der Schlussminute verpasste Passarella mit einem Fallrückzieher um Millimeter den Siegtreffer. "Wir haben vier Spiele in zehn tagen absolviert. Das hat Kraft gekostet. In Walbertsweiler haben wir bravourös gekämpft. Gegen Hegau hätten wir das 3:1 machen müssen. Dann wäre die Partie wohl anders verlaufen", resümierte Schonachs Trainer Enrique Blanco. Tore: 0:1 (22.) Greco, 1:1 (47.) Passarella, 2:1 (51.) Passarella, 2:2 (60.) Schneider; SR: Schillinger (Obertsrot); ZS: 100.

FC Schonach: Duffner, Griesbeck, Frey, Lenti, Hettich, Dold, Romeo, Kienzler (80. German), Pfau (66. Schneider), Wölfle (92. Ketterer), Passarella.