Regionalsport Schwarzwald FC Schonach sammelt trotz Pokal-Aus viele Sympathien

Rund um das Halbfinale im südbadischen Pokal zwischen dem VfR Hausen und FC Schonach

Fußball, südbadischer Pokal, Halbfinale: „Wer hat denn nun das Finale erreicht?“ Diese Frage stellte sich so mancher Zuschauer, als er die Bilder nach dem Halbfinale zwischen dem VfR Hausen und dem FC Schonach sah. Lautstark gesungen wurde nicht etwa von den Gastgebern, die soeben mit 4:1 gewonnen hatten. Diejenigen, die auch nach den 90 Spielminuten in der Möhlin-Arena für Stimmung sorgten, waren die Gäste aus dem Schwarzwald, obwohl sie das Finale verpasst hatten. So gab es auf beiden Seiten einige neidische Blicke. Die Schonacher wären gerne ins Endspiel eingezogen, und die Hausener hätten gerne solch eine Fan-Schar wie die „Teutonen“. Rund 250 Anhänger hatten ihre Mannschaft in den Breisgau begleitet.

Beeindruckt: Egal, ob man mit dem sportlichen Leiter des VfR Hausen, Heiko Dietsche, mit Trainer Daniel Kreisl oder mit Stadionsprecher Harald von der Gabel sprach: Sie alle waren beeindruckt, mit welch lautstarken Fan-Schar die Schonacher bei diesem Halbfinale auftauchten. „Das ist der Wahnsinn“, sagte Kreisl. „Dieser Verein gibt ein sehr schönes Bild ab“, meinte Dietsche und Van der Gabel fügte an: „Einfach Weltklasse.“ Mit Blick auf die eigenen, eher zurückhaltenden Anhänger sagte der Stadionsprecher etwas süffisant: „Hausen wird Pokalsieger und keiner merkt’s.“ Einen Kritikpunkt in Richtung Schonach gab es allerdings. „Die zwei Rauchbomben hätten nicht sein müssen“, so Kreisl.

Blancos Einschätzung: Obwohl der Weg zum Verbandspokal-Finale nicht mehr weit war, wirkte Schonachs Trainer Enrique Blanco keinesfalls geknickt. „Man darf nicht vergessen, wo die Jungs herkommen. Bis auf zwei, drei spielten alle vor drei Jahren entweder in der Kreisliga oder in der eigenen Jugend.“ Zudem führte der Trainer an, „dass in der Startelf acht Schonacher standen“.

Zufriedener Vorsitzender: Die Enttäuschung bei den Schonachern hielt sich nach dem Halbfinal-Aus in Grenzen. Selbst der Vorsitzende Reinhold Herr sang nach Spielende inmitten der Fans und Spieler lautstark Vereinslieder mit. „Wir haben mehr erreicht, als wir uns erträumten und tolle Pokalspiele erlebt“, freute sich Herr. Zudem gab es durch den Pokal für die Vereinskasse noch ein nettes Sümmchen. Vom Südbadischen Fußballverband erhalten die Schonacher durch den Halbfinaleinzug 4000 Euro. In etwa die gleiche Summe nahm der Fußballclub aus dem Skidorf durch Eintrittsgelder und Bewirtung ein.

Heimvorteil: Trotz der größeren Zuschauerunterstützung für die Auswärtsmannschaft war der Heimvorteil beim Halbfinale ein entscheidender Faktor. Der ungewohnte und zudem nasse Rasenplatz bereitete der Blanco-Elf einige Probleme. „Auf unserem Kunstrasen hätten wir 4:1 gewonnen“, meinte Spielführer Gianvito Romeo. Grund zur Beschwerde haben die Schonacher allerdings nicht, denn in den vorherigen fünf Partien des Pokal-Wettbewerbs hatten sie viermal Heimrecht.

Pokal-Lust: Die Erfolge im Verbandspokal machen bei den Schonachern Lust auf mehr. „Wir werden wieder angreifen“, kündigte Blanco an. Nach aktuellem Tabellenstand muss seine Mannschaft allerdings zunächst erneut durch die Qualifikation. Der FC Schonach ist derzeit Tabellenneunter und dieser Rang reicht nicht zum direkten Einzug in die Hauptrunde.

Kader-Planung: Was den Kader für kommende Saison betrifft, muss sich Enrique Blanco wenige Sorgen machen. Blanco: „Die gesamte Mannschaft bleibt zusammen. Zudem versuchen wir noch, zwei oder drei Neuzugänge zu verpflichten.“

Zweites Halbfinale verlegt: Das für Mittwoch geplante Halbfinalspiel zwischen dem 1. FC Rielasingen-Arlen und Bahlinger SC wurde aufgrund der Unbespielbarkeit der Plätze in Rielasingen abgesagt. Die Partie wurde auf kommenden Mittwoch, 3. Mai (Beginn: 18 Uhr), verlegt.

Bildergalerie vom Pokalspiel des FC Schonach: www.suedkurier.de/sportfotos