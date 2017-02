FC Schonach reist ins Trainingslager

Landesliga-Neuling übt in Hausach

Fußball: Landesligist FC Schonach startet am heutigen Freitag in ein dreitägiges Trainingslager in Hausach. Nur zwei Stunden nach der Abfahrt in Schonach bat Trainer Enrique Blanco ab 10 Uhr seine Spieler schon zur ersten Übungseinheit. Ab 15 Uhr folgt ein kurzfristig vereinbarter Test gegen den Landesliga-Konkurrenten FC 08 Villingen II. Am Sonntag ist ab 14 Uhr zum Abschluss ein Spiel gegen den SV Hausach geplant. „Wir wollen das Trainingslager nutzen, um an einigen Defiziten zu arbeiten. Wir werden drei Tage einen grünen Rasenplatz haben und intensiv arbeiten“, kündigte Trainer Enrique Blanco an. Für Samstag hat er drei Übungseinheiten geplant.

Unterdessen haben die Schonacher am Mittwochabend in Deißlingen einen Test gegen den Bezirksligisten SV Obereschach absolviert. Der Landesliga-Neuling ging mit einem 2:1-Erfolg vom Platz. Jonas Schneider und Alexander German erzielten die Tore. „Wir wollten diesen Test und er hat auch einige neue Erkenntnisse gebracht“, ergänzt Blanco.