Regionalsport_Schwarzwald FC Schonach jubelt über Halbfinal-Einzug

Blanco-Elf im südbadischen Verbandspokal unter den letzten Vier. Knapper 1:0-Viertelfinalsieg gegen Markdorf

Fußball, Südbadischer Verbandspokal, Viertelfinale: FC Schonach – SC Markdorf 1:0 (1:0) Der FC Schonach hat es geschafft. Mit einem knappen und glücklichen 1:0-Erfolg gegen den SC Markdorf zogen die Schonacher in einem leidenschaftlichen und spannenden Viertelfinalspiel in die Runde der letzten Vier ein. Der Jubel vor 400 Zuschauern über den Einzug ins Halbfinale war riesengroß. Mögliche Gegner im Halbfinale (25./26. April) sind nun der Bahlinger SC, der 1. FC Rielasingen-Arlen und der VfR Hausen.

Im Viertelfinalduell der beiden Landesliga-Aufsteiger ging es von der ersten Minute an zur Sache. Die ersten Chancen hatten die Schwarzwälder durch Manuel Passarella und Alexander German. Doch die Schonacher mussten schon in der Anfangsphase einen Rückschlag einstecken. Torjäger German verletzte sich bei einem Sprint am Oberschenkel und musste bereits in der 14. Minute ausgewechselt werden. Dennoch blieben die Gastgeber in der Offensive gefährlich und hatten in Minute 27 durch Dominik Wölfle die Doppelchance zur Führung. Drei Minuten später wurden die Markdorfer erstmals richtig gefährlich. Fabian Mauch und Marcel Rössler verpassten nach einer Ecke nur knapp das 0:1.

Dann kam der große Auftritt von Gianvito Romeo. Nach einem präzisen Pass des eingewechselten Jannik Reiner zog der Flügelflitzer in der 33. Spielminute von halb rechts im Strafraum ab. Der Ball segelte über Gäste-Torhüter Michael Müller ins Netz – 1:0.

In Minute 38 brannte es lichterloh im Schonacher Strafraum. Markdorfs Esref Su stand wenige Meter vor Torhüter Benjamin Duffner, der mit einer super Parade das 1:1 verhinderte. Den Abpraller köpfte Gästetorjäger Sascha Hohmann gegen den Pfosten. Dann waren wiederum die Schonacher an der Reihe mit fahrlässigem Vergeben von Torchancen. In Minute 43 verpassten Reiner, Passarella und Wölfe das 2:0. Zwei Minuten später stand Passarella allein vor Müller, wollte quer legen auf den einschussbereiten Reiner. Sein Pass kam jedoch zu ungenau.

Die zweite Hälfte verlief weniger spektakulär. In der 57. Minute segelte ein Hohmann-Schuss nur knapp am Schonacher Tor vorbei. Danach war es vor allem ein Kampfspiel, bei dem die Spannung Minute um Minute anstieg. In der Schlussphase warfen die Markdorfer alles nach vorne und sorgten bei mehreren Ecken noch einmal für Gefahr und brenzlige Situationen. Doch die Schonacher retteten mit großem Kampfgeist den Zittersieg über die Zeit. Als der Schlusspfiff ertönte, war der Jubel bei den Spielern und ihren lautstarken Fans riesengroß.

Tore: 1:0 (33.) Gianvito Romeo; Zuschauer: 400; SR: Nübling (Freiburg)

FC Schonach: Duffner, Griesbeck, Lenti, Weiß, Frey, Dold, Kienzler, Romeo, Passarella, German (14. Reiner), Wölfle (76. Schneider)

Trainerstimmen:

Enrique Blanco (FC Schonach): „Es war ein Hin und Her. Ich denke, aufgrund der Anzahl an Chancen war unser Sieg verdient. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Ich habe fürs Halbfinale zwar keinen Wunschgegner, hoffe aber natürlich, dass wir ein Heimspiel haben“

Bernd Filzinger (SC Markdorf): „Es war ein super Pokalfight mit brutal viel Leidenschaft. Wir haben riesige Chancen liegen lassen, deshalb ist das Ausscheiden auch besonders bitter. Allerdings hat uns der Gegner auch das Leben schwer gemacht.“

Südbadischer Pokal

Viertelfinal-Ergebnisse

FC Schonach – SC Markdorf 1:0

Bahlinger SC – SV Endingen 4:2

VfR Hausen – SV Linx 3:0

1. FC Rielasingen-A. – Freiburger FC 3:0

Die Auslosung der beiden Halbfinalspiele ist am Freitag um 17.30 in der Geschäftsstelle des Südbadischen Fußballverbandes. Sie wird auf der Facebook-Seite des Verbandes live übertragen. Gespielt wird das Halbfinale am Dienstag, 25., und Mittwoch, 26. April.