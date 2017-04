Regionalsport Schwarzwald FC Schonach jubelt, FC Furtwangen trauert

Schwarzwälder Landesligisten trennen sich 1:1. Führung von Meier gleicht Passarella spät aus

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Furtwangen 1:1 (0:0). (ali) Schonach wollte für die 1:2-Hinspielniederlage Revanche nehmen und traf auf einen sehr defensiv ausgerichteten Gegner. Furtwangen besaß durch Fichter (7.) die erste nennenswerte Chance.

Nach 20 Minuten musste Schonach zwei weitere Nackenschläge hinnehmen. German und Reiner mussten binnen weniger Minuten verletzt vom Platz. Furtwangen blieb seiner Linie treu und setzte auf einige Nadelstiche. Meier (25.) verpasste die Führung. Im Gegenzug hämmerte Kienzler den Ball knapp über das Gästegehäuse. Auch in der Schlussphase der ersten Hälfte sahen die Zuschauer von beiden Teams ein intensiv geführtes Spiel. Nach einem Fehler bei Schonach hatte Willmann die Chance zur Führung.

In der zweiten Hälfte versuchten beide Teams dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Lediglich durch Standardsituationen ergaben sich auf beiden Seiten Torchancen. In der 48. Minute scheiterte Geiger am glänzenden Duffner. Kurz darauf stand den Schonachern der Pfosten im Weg. Ketterer hatte aus halblinker Position geschossen. Das Spiel wurde danach härter. Nach einer Stunde Spielzeit unterlief der Schonacher Defensive ein folgenschwerer Fehler, den Gästetorjäger Meier eiskalt nutzte. Mit einem satten Volleyschuss aus zwanzig Metern traf er zum 0:1. Duffner war völlig machtlos.

Schonach spielte danach zu ungenau. Nur durch Standardsituationen wurde es gefährlich. In der Schlussphase verpasste Hettich seine Torpremiere. Er scheiterte an Wehrle. Eine Zeigerumdrehung später sah Romeo die Ampelkarte. Trotz Unterzahl warf der Gastgeber alles nach vorne. In der sechsten Minute der Nachspielzeit entschied der Schiedsrichter auf Freistoß für Schonach. Passarella übernahm die Verantwortung und ließ mit einem Gewaltschuss Wehrle keine Abwehrchance.

„Über weite Strecken war es ein schlechtes Spiel von uns. Die frühen Auswechslungen von zwei Offensivspielern waren sehr bitter“, sagte Schonachs Trainer Enrique Blanco. Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß fügte an: „Wir sind defensiv gut gestanden. Ärgerlich, dass wir in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich kassierten.“ Tore: 0:1 (61.) Meier, 1:1 (97.) Passarella, SR: Studinger (FC Denzlingen); bes. Vok.: Gelbrot Romeo (82./ Schonach).

FC Schonach: Duffner, Griesbeck, Ketterer, Lenti (87. Weiß), Hettich, Dold, Romeo, Kienzler, German (12. Reiner/20. Hettich), Wölfle (77. Schneider), Passarella

FC Furtwangen: Wehrle, Ambs, Staudt, Schmitz, Knackmuß, Ringwald, Willmann (46. Stumpp), Fichter, Meier (94. Vollmer), Kaltenbach (87. Hermann), Geiger (77. Markon)