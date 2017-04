Regionalsport Schwarzwald FC Schonach chartert zwei Fan-Busse zum Pokal-Halbfinale

Zahlreiche Schlachtenbummler beim Spiel in Hausen dabei

Fußball, Südbadischer Verbandspokal, Halbfinale: (kat) Auf dem Weg zum großen Final-Traum hoffen die Kicker des FC Schonach auch auf die Unterstützung ihrer Fans. Deshalb werden zum Verbandspokal-Halbfinale beim VfR Hausen am Dienstag, 25. April, zwei Fan-Busse eingesetzt. Da die Partie um 17.45 Uhr beginnt, fährt der erste Bus bereits um 14.45 Uhr in Schonach am Haus des Gastes ab. Der zweite Bus startet an gleicher Stelle um 15.30 Uhr.

„Mit unseren lautstarken Fans im Rücken wollen wir das Auswärtsspiel zu einem Heimspiel machen“, meinte Schonachs Trainer Enrique Blanco nach der Halbfinal-Auslosung. Wer mitfahren will, kann sich direkt im Clubhaus „Volltreffer“ oder telefonisch unter 07722/3510 anmelden. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro.