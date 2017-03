FC Schonach: Trainer Blanco wünscht sich Vollgas-Fußball

Landesliga-Neuling erwartet SC Markdorf und will weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen

Fußball-Landesliga: FC Schonach – SC Markdorf (Sonntag, 14.30 Uhr). (daz) Zum zweiten, aber nicht zum letzten Mal stehen sich in dieser Saison die beiden Aufsteiger gegenüber. Bevor es am Mittwoch, 5. April, in der gleichen Konstellation um den Einzug ins südbadische Pokal-Halbfinale geht, denken die Schonacher gerne an den ersten Punktspielvergleich zurück. In Markdorf feierten die Schwarzwälder einen 2:1-Sieg. Gelingt der Elf um Trainer Enrique Blanco am Sonntag eine Wiederholung dieses Resultats, wäre das schon ein großer Schritt hin zum angestrebten Klassenerhalt.

Trotz der jüngsten Schneefälle in dieser Woche ist die Partie nicht in Gefahr. „Wir können, werden und wollen spielen“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco. Nach den sechs Wochen Vorbereitung seien alle Spieler heiß auf die Punktspiele, an deren Ende der Klassenerhalt stehen soll. „Wir haben einiges einstudiert und zuletzt waren meine Eindrücke gut. Nun gilt es 90 Minuten Vollgas zu spielen. Dann werden wir uns auch belohnen“, ergänzt Blanco. Er erwartet einen Gegner, der möglicherweise nicht den filigranen Fußball spielt, dafür auf kämpferische Akzente setzt. Blanco hofft, dass seine Akteure ohne lange Anlaufzeit ebenfalls diese Attribute auspacken und ihre konditionellen Vorteile drauf packen.

Acht Positionen sind laut Blanco bereits vergeben. Die restlichen drei will der Coach erst nach dem Abschlusstraining mit Spielern besetzen. Überraschungen sind dabei nicht ausgeschlossen. „Die jungen Spieler haben hervorragend trainiert und sich angeboten. Ich schließe nicht aus, dass ein oder zwei von ihnen beginnen. Bei mir wird Engagement belohnt“, kündigt Blanco an. Das Wiedersehen in vier Wochen im Pokal werden die Schonacher am Sonntag komplett ausblenden und sich nur auf drei Punkte konzentrieren.