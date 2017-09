Regionalsport Schwarzwald FC Schonach: Trainer Blanco pokert und lobt

Landesligist erwartet am Sonntag Aufsteiger FC Hilzingen

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Hilzingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Trotz der 1:4-Niederlage verkaufte sich der FC Schonach am vergangenen Wochenende beim Meisterschaftsfavoriten Pfullendorf ausgezeichnet. Nun erwartet die Elf um Trainer Enrique Blanco eine ganz andere Konstellation. Der Gast ist noch sieglos und hat erst einen Zähler geholt. Zwangsläufig sind die Schonacher favorisiert, was Blanco vehement von sich weist: „Auch wir spielen erst das zweite Jahr in der Liga und sind nie favorisiert. Ich rechne viel mehr mit einem Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe.“

Blanco hat unter der Woche die Fehler von der Partie in Pfullendorf angesprochen und dabei lernbegierige Spieler vorgefunden. „Wir haben ausgezeichnet trainiert. Die Jungs sind alle heiß, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Wir wissen, welche Fehler wir gemacht haben und werden diese hoffentlich, kein zweites Mal sehen.“ Der Trainer ist sich sicher, dass seine Elf mit viel Geduld gegen einen vermeintlich defensiv eingestellten Gegner auftreten wird. Blanco: „Wir haben 90 Minuten Zeit. Ein frühes Tor ist wünschenswert, aber nicht immer machbar.“

Der Schonacher Coach hat sich viele Informationen über den Gegner besorgt. „Hilzingen ist eine sehr kompakte Elf. Sie hat nicht den großen Spielmacher, ist dafür aber mannschaftlich sehr geschlossen. Am Tabellenstand sollten wir den Gegner jedenfalls nicht messen.“ Blanco ist überzeugt, dass seine Elf den zuletzt gezeigten Entwicklungsschritt auch am Sonntag fortsetzen wird. Die 70 starken Minuten von Pfullendorf machen ihm Hoffnung. „Das waren die besten 70 Minuten, seit ich diese Mannschaft trainiere.“

Noch lässt es Blanco offen, wer beginnen wird. „Möglicherweise stelle ich anders auf, möglicherweise auch nicht. Ich kann 17 bis 18 Jungs bringen. Da entscheiden Kleinigkeiten.“ Marcel Wetzig ist noch aus dem Spiel gegen Furtwangen angeschlagen und wird wohl eher nicht zum Einsatz kommen.