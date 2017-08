Regionalsport Schwarzwald FC Schonach: Pfau begeistert Trainer Blanco

Nach starkem Saisonauftakt nun gegen Konstanz-Wollmatingen

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Mit dem 5:0-Auftaktsieg gegen Markdorf hat der FC Schonach ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Gelingt es der Elf von Trainer Enrique Blanco, beim Tabellenvierten der vergangenen Saison nachzulegen? „Wenn wir alles abrufen, können wir gegen jeden Gegner der Liga bestehen. Machen wir das nicht, können wir auch gegen jeden verlieren. Konstanz hat auf jeden Fall einen besseren Kader als Markdorf. Ich rechne mit einem schwierigen Spiel“, betont Blanco.

Der Schonacher Trainer hat das jüngste 5:0 nicht etwa überbewertet, sondern vor allem die Fehler angesprochen und im Training versucht, diese abzustellen. Nicht gefallen hat Blanco, dass seine Elf im ersten Spiel etwas nervös begann. Auch bei der Passsicherheit war Blanco nur in den zweiten 45 Minuten zufrieden. „Wir haben an einigen Dingen gearbeitet, die noch besser zu machen sind. Jetzt bin ich selbst gespannt, wie gut meine Jungs das umsetzen.“

In der vergangenen Saison kassierten die Schonacher in Konstanz eine 1:4-Pleite. Das soll sich nicht wiederholen. Noch ist sich Blanco nicht ganz sicher, ob er auf die gleiche Startformation setzt. „Ich habe 18 Spieler im Kader, die ich ohne Qualitätsverlust bringen kann. Wer stark trainiert, kann jederzeit in die erste Elf rücken“, so Blanco. Keinen Wechsel gibt es hingegen zwischen den Pfosten, wo sich der erst 18-jährige Maximilian Pfau den Status der Nummer eins erarbeitet hat. In der vergangenen Winterpause verpflichtet, hält Blanco große Stücke auf seinen jungen Schlussmann.