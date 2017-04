Regionalsport Schwarzwald FC Schonach: "Einige laufen längst auf Reserve"

Landesliga-Neuling am Samstag beim FV Walbertsweiler und am Montag zu Hause gegen Hegauer FV

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – FC Schonach (Samstag, 16 Uhr); FC Schonach – Hegauer FV (Montag, 15 Uhr). (daz) Auf die Schonacher wartet am Wochenende das dritte und vierte Spiel binnen zehn Tagen. Mehr denn je werden die Partien zu einer Kraftfrage. „Einige Spieler laufen längst auf Reserve. Aber uns eint das große Ziel Klassenerhalt. Dafür sollten die Jungs bereit sein, nochmals das Maximum herauszupressen. Weil ich die Charaktere kenne, mache ich mir da auch keine Sorgen. Wir wollen so schnell wie möglich über die Marke von 40 Punkten“, sagt Trainer Enrique Blanco.

Nach dem Halbfinal-Aus im südbadischen Pokal am Dienstag glaubt Blanco nicht, dass dieses Ergebnis die Akteure lähmt. „Wir sollten stolz sein und nicht zu sehr trauern. Wir haben viel erreicht. Nun wollen wir die Saison mit dem Ligaerhalt krönen“, motiviert Blanco seine Akteure. Sicher ist sich der Übungsleiter aber auch, dass seine Elf in der Liga nun ganz anders wahrgenommen wird. Daher gelte es auch, sich nicht zu lange mit einem Blick in den Rückspiegel zu befassen, auch nicht an jenen 4:0-Heimsieg gegen Walbertsweiler im Herbst. „Walbertsweiler hat eine kompakte Mannschaft. Sie haben von 13 Spielen auf eigenem Platz nur zwei Partien verloren. Mehr Heimstärke geht fast nicht“, warnt Blanco.

Wohl eher am Montag als am Samstag wird Blanco bei der Aufstellung die Rotationsmaschine anwerfen. Immerhin hatten die Schonacher am Dienstag gleich zehn Akteure auf der Wechselbank, von denen einige am Wochenende auf Spielzeit hoffen dürfen. „Wir sind aber nicht in der Lage, fünf Spieler eins-zu-eins zu tauschen. Das Gros der Mannschaft wird beide Partien bestreiten müssen“, kündigt der Trainer an. Er hofft, dass die kleineren Blessuren bis zum Samstag abklingen, so auch bei Alexander German, der am Dienstag frühzeitig vom Platz musste. Für beide Aufgaben wünscht sich Blanco, „dass wir beißen und in der Lage sind, den inneren Schweinehund zu überwinden“.