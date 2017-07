Regionalsport Schwarzwald FC Schonach: Blanco mit 45 Minuten zufrieden

Landeslgist schlägt FV Marbach mit 3:1 Toren

Fußball: (daz) Landesligist FC Schonach hat ein weiteres Vorbereitungsspiel beim Bezirksliga-Aufsteiger FV Marbach mit 3:1 (2:0) Toren gewonnen. Manuel Passarella (9.) und Tim Griesbeck (27.) brachten die Schonacher in Führung. Nach dem Anschlusstreffer der Marbacher durch Stefan Henseleit (53.) stellte Gianvito Romeo (79.) den Endstand her. Die Partie musste wegen eines Gewitters nach 80 Minuten abgebrochen werden. „Mit unseren ersten 45 Minuten war ich sehr zufrieden. Wir haben aggressiv gegen den Ball gespielt und die Kugel sicher in unseren Reihen laufen lassen. Da klappte unser neues Spielsystem auch schon sehr gut“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco. Nachdem Blanco einige personelle Wechsel vorgenommen hatte, ging der Spielfluss etwas verloren. Blanco hatte in der Partie auf Stammspieler wie German, Wetzig oder Kaiser verzichtet, um ihnen eine Pause zu geben. Am Samstag hat Blanco neben einer Trainingseinhei eine Teambuilding-Maßnahme geplant, bevor am Wochenende darauf ein Trainingslager ansteht.