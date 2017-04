Regionalsport Schwarzwald FC Schonach: Blanco hofft auf Mediziner

Landesliga-Aufsteiger bei Spvgg. F.A.L.

Fußball-Landesliga: Spvgg. F.A.L. – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Erstmals überhaupt reisen die Schonacher am Samstag zu einem Punktspiel nach Frickingen. Noch vor zwölf Monaten trennten beide Teams zwei Ligen. Dann stieg Frickingen aus der Verbandsliga ab und Schonach aus der Bezirksliga auf. Als es am 1. Oktober 2016 in Schonach erstmals um Punkte ging, legten die Gastgeber mit der Führung in der ersten Minute furios los, gingen letztlich aber mit einer 2:5-Pleite vom eigenen Platz.

"F.A.L. ist eine kompakte Mannschaft, die besser einzustufen ist als der aktuelle siebte Platz", sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco. Vor der Saison galt der Gastgeber sogar als Meisterschaftskandidat, doch nach der Winterpause läuft es nicht rund. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge. Beide Teams näherten sich zuletzt bis auf fünf Punkte an. Nur zu gern möchten die Schonacher diesen Rückstand weiter reduzieren und sich gleichzeitig eine noch bessere Ausgangsbasis für den Klassenerhalt schaffen. "Ich habe mir zahlreiche Informationen beschafft, wusste aber schon vorher, dass die Gastgeber mit Höfler in der Abwehr und Burgenmeister im Angriff über viel Qualität verfügen. Wir dürfen Burgenmeister nicht zur Entfaltung kommen lassen und sollten möglichst ab der ersten Minute versuchen, unser Spiel zu machen", ergänzt Blanco.

Die zuletzt vielen Spiele in der Meisterschaft und im Pokal mussten die Schonacher mit einigen verletzten Akteuren bezahlen. Vier Spieler sind fraglich. Die größten Chancen, zumindest drei von ihnen fit zu bekommen, bestehen bei Alexander German, Jannik Reiner und Marco Lenti. Blanco hofft auf das Trio, weiß aber auch, dass die von ihm stets hoch gelobte medizinische Abteilung keine Wunder vollbringen kann. Somit wird sich wohl erst bei der Abfahrt zeigen, wer im Bus sitzt.