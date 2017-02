FC Schonach: Blanco bleibt Trainer

Landesliga-Aufsteiger setzt Eckpfeiler für neue Saison

Fußball: (daz) Drei intensive Tage absolvierte Landesligist FC Schonach im Trainingslager in Hausach. Dennoch war genügend Zeit, um dort Personalien zu klären. So einigten sich die Verantwortlichen des FC Schonach und Trainer Enrique Blanco, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit um zunächst einmal zwölf Monate zu verlängern. „Mir macht die Arbeit in Schonach großen Spaß. Ich sehe einen Entwicklungsprozess in der Mannschaft. Das Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Da geht sicherlich noch mehr. Ich möchte helfen, Mannschaft und Verein ein weiteres Stück nach vorne zu bringen“, sagt Blanco, der zuletzt auch aus der Mannschaft den Wunsch hörte, dass die Spieler sehr gern mit ihm weiterarbeiten möchten. Für die nun anstehenden Gespräche mit den Spielern macht sich Blanco wenig Sorgen. „Nach den bisherigen Erkenntnissen bleiben 99 Prozent der Spieler bei uns. Das ist eine ausgezeichnete Basis.“

Niederlage im Testspiel

Zum Abschluss des Trainingslagers kassierte der FC Schonach in einem Freundschaftsspiel gegen den gleichklassigen Gastgeber SV Hausach eine 1:4-Niederlage. Das Schonacher Tor erzielte Gianvito Romeo (10.) zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. „Wir haben vor dem Spiel noch eine eineinhalbstündige Trainingseinheit absolviert. Da war klar, dass die Kräfte schwinden und wir schwere Beine haben werden. Das habe ich einkalkuliert. Meine Jungs haben alles gegeben und probiert. Wichtig war es für uns, drei Tage auf einem grünen Teppich zu arbeiten. Das war das Ziel und das haben wir auch erreicht“, ergänzt Blanco.