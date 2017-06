Regionalsport Schwarzwald FC Schönwald: Miriam Dold erzielt alle Tore

Mit 4:0-Heimsieg gegen SG Kirchen-Hausen Verbleib in der Frauen-Bezirksliga gesichert

Frauenfußball, Relegation über Verbleib oder Aufstieg in die Bezirksliga: FC Schönwald – SG Kirchen-Hausen 4:0 (1:0). (ju) Im Rückspiel der Relegation um den Verbleib oder Aufstieg in die Frauen-Bezirksliga nutzten die Gastgeberinnen am Samstag den Heimvorteil vor fast 150 Zuschauern zum klaren 4:0-Heimsieg. Damit bleiben die Schönwälder Damen weiter in der Frauen-Bezirksliga.

Der Kreisligist SG Kirchen-Hausen hätte schon in den ersten Minuten den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel erhöhen können. Nur per Foul im Schönwälder Strafraum konnte Rena Dold einen SG-Angriff stoppen. Den fälligen Strafstoß von Maike Petz hielt Torfrau Karina Milde und bewahrte Schönwald vor einem Rückstand.

Nach einer halben Stunde erhöhte Schönwald den Druck und hatte Pech (35.), als Rena Dold aus 22 Meter abzog und der Schuss vom Querbalken zurücksprang und im Nachschuss Sabrina Burger das Tor knapp verfehlte. Zwei Minuten später die Führung für Schönwald nach schöner Kombination. Rena Dold spielte quer zu Miriam Dold, die mit einem trockenen Schuss ins rechte Eck SG-Torfrau Moriz überwand.

Nach Zuspiel von Roccia war es wieder Miriam Dold (69.), die eine Abwehrspielerin austrickste und zum 2:0 einschoss. Nur fünf Minuten später wurde Miriam Dold im Strafraum gelegt und verwandelte den Elfmeter sicher zum 3:0. Kirchen-Hausen schien am Ende seiner Kräfte und in der Abwehr überfordert. S. Burger hatte den vierten Treffer (87.) auf dem Fuß, den die SG-Torfrau noch abwehrte. Aber im Nachschuss war Miriam Dold entschlossener und drückte das Leder zum 4:0 ins Tor. In den letzten Minuten fast noch ein weiterer Treffer nach Fernschuss von Fehrenbach, der an den Querbalken klatschte. Nach dem Abpfiff kannte der Schönwälder Jubel keine Grenzen. Die jungen SG-Damen mit einem Durchschnittsalter unter 20 Jahren gingen als fairer Verlierer vom Platz. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 + 4:0 (37./69./74. Fe. + 87.) Miriam Dold (Hattrick). Zuschauer: 150. Schiedsricher: Marcel Haberbosch (Villingen).