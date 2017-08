Regionalsport Schwarzwald FC Pfaffenweiler erster Spitzenreiter

Erster Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Geisingen trifft sieben Mal Aluminium

Fußball-Bezirksliga: (daz/ju) SG Riedöschingen/Hondingen – SV Geisingen 1:1 (0:1). Beide Mannschaften begannen etwas verhalten. Dann kam Geisingen zu einigen guten Chancen. Die Gäste hatten jedoch Pech im Abschluss, trafen sie doch in den 90 Minuten sieben Mal (!) nur Aluminium. Aus dem Spiel heraus fiel rund zehn Minuten vor der Pause die Führung der Gäste. Mit einer schönen Einzelaktion glich Dominik Zeller für den Aufsteiger kurz nach dem Seitenwechsel aus. In Minute 70 schossen die Gäste einen Elfmeter an den Pfosten. Als später Torschütze Zeller mit der Ampelkarte vom Platz musste, zitterten die Gastgeber um den einen Punkt, denn Geisingen hatte weiterhin gute Möglichkeiten. Tore: 0:1 (36.) Luca Arceri, 1:1 (51.) Dominik Zeller; bes. Vork.: Gelbrote Karte D. Zeller (82./ SG Riedöschingen); Schiedsrichter: Niggemeier; Zuschauer: 350.

FV Marbach – SV Überauchen 0:1 (0:0). Aufsteiger Marbach versuchte schnell nach vorne zu spielen und die Partie in den Griff zu bekommen Überauchen stand zunächst tief und kompakt in der Abwehr. Die Gäste setzten ganz auf Konter. Marbach tat sich etwas schwer gegen die dicht gestaffelte Abwehr, kam aber zu einigen Möglichkeiten. Kurz nach der Pause dezimierte sich der Aufsteiger mit gelbroter Karte, doch da Überauchen weiterhin tief stand, glich Marbach die Unterzahl mit Offensivspiel aus. Als sich schon ein torloses Unentschieden abzeichnete, schlugen die Gäste zu. Mit einem Schuss in den Winkel aus rund 20 Metern Torentfernung ließ Weets die Überauchener jubeln, die danach nicht mehr in Gefahr gerieten. Tor: 0:1 (80.) Bernd Weets, bes. Vor.: Gelbrote Karte Stefan Henseleit (57./Marbach); SR: Pinna (Geisingen); ZS: 200.

SV Hölzlebruck – TuS Bonndorf 1:1 (0:1). Die Zuschauer sahen in der Partie viele Chancen auf beiden Seiten. Als Hölzlebruck einen zu kurzen Rückpass spielte, ließ sich Thurau die bis dahin beste Bonndorfer Chance nicht entgehen und erzielte nach rund einer halben Stunde das 0:1. Danach hatte der TuS mehr vom Spielgeschehen. Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber besser in die Partie. Nach einem Foul am Hölzlebrucker Koch, zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Winter verwandelte den Strafstoß zum 1:1. In Minute 66 hatten die Gastgeber gleich drei dicke Einschusschancen. Später traf Bonndorf mit einem Kopfball die Querlatte. Tore: 0:1 (31.) Jannik Thurau, 1:1 (55.) Alexander Winter, SR: Engel (Furtwangen); ZS: 150.

FC Pfaffenweiler – FC Brigachtal 5:0 (2:0). Im Lokalderby war Gastgeber Pfaffenweiler über die gesamte Partie klar überlegen. Die Gäste durften sich beim überragenden Keeper Marcel Thiele bedanken, dass sich der Rückstand bis zur Pause nur auf die beiden Treffer des Goalgetter Florian Herbst beschränkte. Im zweiten Spielabschnitt sorgte binnen 13 Minuten Stefan Link mit zwei weiteren Toren für die Vorentscheidung. Schon Mitte der Halbzeit stellte Mario Reitze den Endstand her. Bei besserer Verwertung der Chancen hätte der Sieg durchaus noch höher ausfallen können. Tore: 1:0 + 2:0 (24.+37.) Florian Herbst, 3:0 + 4:0 (47.+58.) Stefan Link) 5:0 (67.) Mario Reitze. ZS: 190. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

SG Riedböhringen/Fützen – FC Hochemmingen 0:1 (0:1). Hochemmingen ging schnell in Führung. Ein Gästespieler brach auf der rechten Seite durch und wurde im Strafraum gefoult. Heinig verwandelte den berechtigten Elfmeter sicher. Danach wollte Hochemmingen gefährliche Konter der Gastgeber vermeiden, hatte aber jederzeit Spielanteile. Es war von beiden Mannschaften ein lebhaftes und unterhaltsames Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste primär auf Absicherung der Führung. Nico Meister und Philipp Gleichauf hatten für die SG die besten Möglichkeiten, aber kein Glück beim Torabschluss. So blieb es beim einzigen Treffer vom Elfmeterpunkt. Tore: 0:1 (8./FE) Pascal Heinig. ZS: 100. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

DJK Donaueschingen II – FC Dauchingen 2:2 (2:1). Einen Auftakt nach Maß hatte der Gastgeber. In der dritten Minute gelang Allaut die frühe Führung und nur acht Minuten später schloss Gerold einen schönen Angriff zum 2:0 ab. Trotz des Rückstandes gaben die Gäste nie auf und nutzten einen Konter (17.) durch Eisele zum Anschlusstreffer. Fortan war die Partie bis zur Pause ausgeglichen. Die DJK war dem 3:1 näher als die Gäste dem Ausgleich. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen mit weiteren Chancen auf beiden Seiten. Nach Handspiel im DJK-Strafraum (73.) ließ sich Geiger die Chance zum Ausgleich nicht entgehen. Er verwandelte sicher. In den letzten Spielminuten ließen bei beiden Teams die Kräfte nach, die sich insgesamt mit der am Ende gerechten Punkteteilung zufrieden gaben. Tore: 1:0 (3.) Christoph Allaut, 2:0 (11.) Marius Gerold, 2:1 (17.) Marius Eisele, 2:2 (73.) Marcel Geiger (He). ZS: 130. Bes. Vork.: G-r K (90.) Dauchingen. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

FV Tennenbronn – FC Gutmadingen 3:2 (2:0). Vor großer Kulisse begann der Gastgeber elanvoll. Torjäger Hilser ließ eine Riesenchance schon nach acht Minuten verstreichen. Er schob den Ball am leeren Gehäuse vorbei. Vorbereiter von beiden Toren binnen drei Minuten war Broghammer. Moosmann (19.) und Hilser (22.) trafen zur 2:0-Führung. Die Gäste kamen erst nach 40 Minuten zur ersten Möglichkeit. Schon zur Pause hätte Tennenbronn für klare Verhältnisse sorgen können. Nach dem Seitenwechsel gelang Gutmadingen nach einem Abstimmungsfehler in der Tennenbronner Abwehr der Anschlusstreffer. Nun wurde die Partie offener und ausgeglichener. Pech hatte Broghammer mit dem Lattentreffer (54.). Sechs Minuten später schloss Dold einen FV- Angriff zum 3:1 ab. Die Antwort der Gäste folgte nur zwei Minuten später mit dem erneuten Anschlusstor von Haves. FV-Keeper Wegner bewahrte seine Elf mit dem gehaltenen Foulelfmeter (75.) vor dem Ausgleich. Mit dem Glück des Tüchtigen rettete Tennenbronn in den letzten elf Minuten in Unterzahl den Sieg über die Zeit. Tore: 1:0 (19.) Benjamin Moosmann, 2:0 (22.) Manuel Hilser, 2:1 (47.) Leon Ratzer, 3:1 (60.) Andreas Dold, 3:2 (62.) Nicolai Haves. ZS: 230. Bes. Vork.: GR (79.) Tennenbronn. SR: Frank Faller (Bräunlingen).