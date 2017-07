Regionalsport Schwarzwald FC Pfaffenweiler: Trainer Patrick Anders plant mehrere Spielsysteme

Fußball-Bezirksligisten in der Vorbereitung

Fußball-Bezirksliga: Das oftmals schwierige zweite Jahr in einer neuen Liga hat der FC Pfaffenweiler im Sommer mit Platz fünf bravourös abgeschlossen. Diese Platzierung in der neuen Saison möglichst zu bestätigen, ist nun die große Herausforderung. Mit Patrick Anders hat ein neuer Trainer die Verantwortung übernommen. Anders arbeitete in den vergangenen beiden Spielzeiten als Co-Trainer von Carmine Italiano, der den Klub in Richtung Tennenbronn verlassen hat. Der neue 30-jährige Chefcoach wird als Spielertrainer fungieren.

Im Sommer sind in Pfaffenweiler zwei Transfercoups gelungen. Mit Karsten Scheu (FC Bad Dürrheim) und Mario Bühler (BSV Schwenningen) wurden Spieler mit höherklassiger Erfahrung gewonnen. Dritter externer Zugang ist Marc Schillinger (DJK Villingen II). Zudem wird Anders in der Vorbereitung einigen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs die Chance geben, sich zu empfehlen. „Wir haben eine gute Mischung aus jung und alt. Ich sehe uns für die neue Runde gut aufgestellt“, sagt Anders, der von den zwei Co-Trainern Jörg Stockburger und Jürgen Huber sowie Torwart-Trainer Ralf Rosenthal unterstützt wird. Abgänge gab es keine.

Mit einem 3:0-Erfolg am vergangenen Samstag beim FC Bad Dürrheim II ist der Einstieg in die Testspielserie gelungen. Am Samstag steht der zweite Test gegen den Partnerverein VfR Pfaffenweiler auf eigenem Platz an. Bis dahin wird der Schweiß fließen. „Aktuell trainieren wir im Kraft- und Konditionsbereich. Der Ball ist aber immer mit dabei“, ergänzt Anders. Er erwartet trotz der Zugänge eine schwierige Saison. „In erster Linie geht es mir um die weitere Entwicklung der Mannschaft. Kommen wir ohne größeres Verletzungspech durch, sollte wieder ein einstelliger Tabellenplatz möglich sein“, fügt Anders an. Ganz oben an der Tabellenspitze erwartet der Spielertrainer fünf, sechs andere Mannschaften. „Königsfeld, Gutmadingen und Geisingen werden den Titel unter sich ausmachen.“

Anders will mit seiner Elf attraktiven Fußball spielen. Zuletzt war die Mannschaft Zweiter in der Heimtabelle. Auch daran will der Trainer anknüpfen. „Es ist doch schön, wenn unsere Zuschauer und Fans zufrieden nach Hause gehen. Wir wollen wieder Heimstärke zeigen.“ Da Anders selbst im Defensivverbund spielt, legt er auf eine sichere Abwehrleistung besonderen Wert. „Wir können im Umschaltspiel in beide Richtungen sicherlich noch zulegen. Außerdem möchte ich zwei, drei Spielsysteme einstudieren, um uns schwerer ausrechenbar zu machen“, lautet die Philosophie des Übungsleiters. Aktuell sind stets 25 Akteure im Training. Eine ganz junge Mannschaft sorgte am vergangenen Wochenende mit Platz drei beim Turnier um den Brigachtal-Pokal für viel Freude. Die Zuversicht in Pfaffenweiler, wieder eine gute Saison zu spielen, ist gegenwärtig groß.