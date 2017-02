FC Neustadts Trainer Gallmann: "Ich dachte an ein Waterloo"

Verrücktes Verbandsliga-Derby gegen FC Bad Dürrheim. Austragung des Spiels aus Sicht von Gallmann falsch

Fußball-Verbandsliga: Er passt also doch, der Spruch von der missglückten Generalprobe und der perfekten Premiere. Nahezu nichts hatte beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Neustadt in der Wintervorbereitung geklappt. Denkbar schlechte Bedingungen, weil tief verschneite Plätze, Niederlagen in Testspielen und wenig Harmonie im Zusammenspiel. Am Samstag aber feierten die Hochschwarzwälder im ersten Punktspiel einen 4:3-Erfolg gegen den FC Bad Dürrheim. Ein Sieg, der für die restlichen zwölf Punktspiele den nötigen Schwung und Rückenwind für den angestrebten Klassenerhalt geben soll.

Die Partie stand bis zuletzt auf der Kippe. Der Platz war nicht komplett abgetaut. Helfer und Spieler schaufelten am Vormittag die Schnee- und Eisreste in einem sechsstündigen Arbeitseinsatz weg. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Partie hätte ausfallen müssen. Von Verbandsseite wurde dem FC Neustadt die Partie förmlich aufgezwungen. Auch wenn die Bedingungen bei Anpfiff besser waren, war es aus meiner Sicht nicht die richtige Entscheidung, den Ball freizugeben“, sagt Neustadts Trainer Klaus Gallmann.

Verstärkt wurden die Bedenken von Gallmann, als der Gast in Minute 37 mit 3:0 führte. „Ich dachte an ein Waterloo und nur noch daran, wie wir das verhindern können. Bad Dürrheim war uns in den ersten 40 Minuten in allen Belangen überlegen. Das Ergebnis ging zu diesem Zeitpunkt völlig in Ordnung.“ Mit dem 1:3 kurz vor dem Pausenpfiff kehrte bei den Gastgebern die Hoffnung zurück. Gallmann: „Wir kamen sehr druckvoll aus der Kabine und haben den 3:3-Ausgleich erzielt. Vor der Moral meiner Mannschaft kann ich nur den Hut ziehen.“ Schließlich war es Sam Samma, der mit seinem Treffer zum 4:3 Neustadt jubeln ließ.

Mit dem Sieg haben die Hochschwarzwälder den Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf vier Zähler ausgebaut. Diesen Rang belegt der SV Bühlertal, nächster Gegner der Gallmann-Elf. Für die Hochschwarzwälder bietet diese Partie die große Chance, ein kleines Loch zu reißen. Gallmann: „Dort einen weiteren Punkt zu holen, wäre ein Erfolg.“

Spiel und zwei Spieler verloren

Viel hat Reiner Scheu in seiner langen Laufbahn als Spieler und Trainer auf den Plätzen schon erlebt. Kuriose Spiele ebenso wie hohe Pleiten und glanzvolle Siege. Was aber am Samstag in Neustadt passierte, brachte den Fußball-Lehrer fast auf die Palme. Mit 3:0 führte seine Elf des FC Bad Dürrheim nach 37 Minuten und kaum einer der Besucher setzte noch einen Pfifferling auf die Gastgeber. Doch Neustadt drehte die Partie und ging mit einem 4:3-Erfolg vom Platz. „Wir haben den Gegner aufgebaut. Ich bin verärgert“, sagte der 61-Jährige.

Tollen Fußball hatten die Kurstädter in den ersten 40 Minuten gezeigt. Blitzsauber lief der Ball durch die Reihen der Kurstädter und alle drei Treffer waren sehenswert. Ein individueller Fehler begünstigte den 1:3-Abschlusstreffer der Neustädter und war gleichzeitig der Anfang vom Ende der Kurstädter. Damit nicht genug: Bad Dürrheim verlor nicht nur das Spiel, sondern auch noch zwei Leistungsträger. Torjäger Christian Braun sah die Rote Karte und wird zumindest im kommenden Heimspiel gegen den SC Lahr fehlen. Innenverteidiger Jonas Schwer spielte zwar durch, brach sich aber das Nasenbein.

„Zwei Spieler und ein Spiel zu verlieren, ist schon happig. Offenbar haben wir uns nach dem 3:0 zu sicher gefühlt. Spätestens nach dem 2:3 wurden wir immer nervöser und Neustadt packte seine Mentalität aus. So ein Spiel darfst du nicht verlieren“, ärgerte sich Scheu. Er selbst hatte nicht geglaubt, dass seiner Mannschaft so etwas passieren kann, hatte der Fußball-Lehrer zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, dass seine Elf gefestigter auftritt. Nun folgte der Rückschlag. Da darf es auch keine Ausrede sein, dass einige Stammspieler fehlten. Auch die Ungewissheit bis kurz vor Beginn, ob die Partie überhaupt stattfindet, kann kein Grund sein.

Trainer Scheu ist nun auch als Psychologe gefordert, um die Elf wieder aufzubauen. Die neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sind nicht geschmolzen. Gegen den SC Lahr ist am kommenden Samstag eine andere Bad Dürrheimer Mannschaft gefragt. Sonst könnte es wirklich noch einmal eng werden.