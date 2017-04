Regionalsport Schwarzwald FC Neustadts Trainer Gallmann: "Die Mannschaft hat ein großes Herz"

Verbandsliga-Aufsteiger vergibt durch Niederlage gegen Mörsch Riesenchance zum vorzeitigen Klassenerhalt

Fußball-Verbandsliga: (daz) Vor der Saison als einer der sicheren Abstiegskandidaten gehandelt, zeigte der FC Neustadt in den vergangenen Wochen starke Spiele und besserte selbst gegen deutlich vor den Hochschwarzwäldern platzierten Teams das Punktekonto auf. Alles schien angerichtet, um am vergangenen Samstag mit weiteren drei Punkten gegen den schlechter platzierten SV Mörsch den Hoffnungen auf den Klassenerhalt einen großen Schub zu geben. Doch nach 90 Minuten stand fest, womit vorher keiner gerechnet hatte. Mit einer 1:4-Niederlage gingen die Neustädter aus dem eigenen Jahnstadion und bauten zudem einen Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt auf.

„Es tut noch immer richtig weh“, sagte Trainer Benjamin Gallmann am Montag. Dabei lief zunächst alles für seine Elf, denn Mörsch kassierte schon nach zehn (!) Minuten einen Platzverweis. Doch davon profitierte eher die reduzierte Mannschaft, die schnell zwei Treffer folgen ließ. „Letztlich hat Mörsch auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben alle, da beziehe ich auch das Trainer-Team mit ein, Fehler gemacht“, stellt Gallmann heraus. So war es möglicherweise auch ein Fehler, den nicht fitten Ranil Weerakkody zu bringen, der noch vor dem Seitenwechsel erschöpft ausgetauscht werden musste. Richtig Hoffnung hatten die Neustädter nur in der Phase nach dem 1:2-Anschlusstreffer, aber der Ausgleich, der der Partie möglicherweise eine Wende gegeben hätte, wollte nicht fallen. Stattdessen schlugen die Gäste in der Schlussphase noch zweimal zu.

Trotz der ärgerlichen Heimniederlage, der erste große Rückschlag nach dem Saisonauftakt mit acht Niederlagen am Stück, sind die Neustädter weit davon entfernt, Untergangsstimmung zu verbreiten. „Wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand. Die Mannschaft hat ein großes Herz. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns am Ende der langen Saison mit dem Ligaerhalt belohnen werden“, verbreitet Gallmann Zuversicht. Allerdings wartet nun eine schier unlösbare Aufgabe. Bereits am Freitagabend geht es zum Spitzenreiter FC 08 Villingen, bevor am Montag das Heimspiel gegen Pfullendorf folgt. Gallmann: „Wir haben sportlich hervorragende Monate hinter uns. Wir dürfen uns die gute Ausgangslage nicht kaputt machen lassen.“