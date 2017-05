Regionalsport Schwarzwald FC Neustadts Trainer Benjamin Gallmann: Keiner drehte durch

Am letzten Spieltag sicherte sich der Aufsteiger FC Neustadt den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga, womit wenige gerechnet hatten. Im SÜDKURIER-Interview zieht Trainer Benjamin Gallmann Bilanz.

Herr Gallmann, Neustadt startete mit acht Niederlagen in die Saison. Gab es bei Ihnen damals Zweifel an der Tauglichkeit der Mannschaft für diese Liga?

Zweifel gab es nicht, aber wir haben unsere Arbeit natürlich in Frage gestellt, alles durchleuchtet und nach Stellschrauben gesucht, an diesen wir drehen müssen. Ein besonderes Lob gilt dem gesamten Verein. Es blieb auch in dieser Phase immer ruhig. Mein Bruder Klaus und ich konnten jederzeit in Ruhe unsere Trainerarbeit durchziehen. Keine drehte durch. Das war ein Schlüssel zum Erfolg.

Ab wann haben Sie fest daran geglaubt, dass es mit dem Klassenerhalt klappen kann?

Ich habe immer daran geglaubt, weil ich die Mannschaft in den Spielen und im Training gesehen habe. Da wurde stets hart gearbeitet. Wir haben zu Beginn oftmals knapp verloren. Ein Schlüsselerlebnis war der 4:3-Sieg gegen Bad Dürrheim direkt nach der Winterpause, als wir 0:3 zurücklagen.

Was zeichnet Ihre Mannschaft aus?

Das Wir-Gefühl. Die Mannschaft hat einen großartigen Charakter und ein großes Herz. Die Jungs sind extrem selbstkritisch. Auch die Spieler haben immer an das große Ziel geglaubt. Ein Beispiel dafür ist das letzte Spiel beim FFC. Wir liegen 4:5 hinten und wussten, dass auch diese Niederlage zum Ligaerhalt reicht. Dennoch wollten die Spieler nicht verlieren und schafften noch den Ausgleich.

Was bedeutet der Klassenerhalt für den Verein? Gab es schon Rückmeldungen?

Es gab zahlreiche Rückmeldungen. Der ganze Verein war am Samstag wie elektrisiert. Wir haben etwas geschafft, was uns wenige zugetraut haben. Nach acht Auftaktniederlagen 40 Punkte zu holen, ist bei der Qualität der Verbandsliga außergewöhnlich. Ich habe vor den Jungs den allergrößten Respekt. Für mich ging ein Traum in Erfüllung und für viele andere auch. Mein Bruder Klaus sagte, der Klassenerhalt ist höher einzuschätzen als die Landesliga-Meisterschaft vor einem Jahr.

Wie wurde gefeiert?

In Freiburg auf dem Platz. Abends ging die Party in Neustadt richtig los. Die Jungs haben da einiges abgezogen. Für mich war es eine Mischung aus Erleichterung und Erschöpfung.

Sie selbst sind erst 32 Jahre, ihr Bruder Klaus 29. Einige Experten sagten, mit einem so jungen Trainer-Duo lasse sich eine so hohe Liga nicht stemmen. Was sagen Sie dazu?

Da halte ich dagegen. Es gibt kein jung und alt, sondern nur erfolgreich oder nicht erfolgreich. Auch wir mussten in der Saison viel lernen, uns entwickeln und neue Wege gehen. Wir sind nicht mehr die, die am ersten Spieltag am Spielfeldrand standen.

Wer hat den größten Leistungssprung in ihrem Team gemacht?

Es wäre unfair, einzelne Spieler herauszupicken. Beeindruckend war, dass Spieler, die in Köln oder München studieren, zu unseren Spielen anreisten. Es ist nicht selbstverständlich, diese Strapazen auf sich zu nehmen.

Wann beginnen die Planungen für die kommende Saison?

Am Samstag war Party, am Sonntag Erholung und am Montag begannen die Planungen. Jetzt stehen viele Gespräche mit potenziellen Neuzugängen an. Stand heute haben wir noch keinen neuen Spieler verpflichtet. Wir wollen auch keinen Umbruch, sondern nur punktuell etwas machen.

Die Fußballhistorie zeigt, dass das zweite Jahr für einen Neuling sehr oft schwieriger ist als das erste Jahr. Geht es in der neuen Saison wieder nur um den Klassenerhalt?

Ab dem ersten Spieltag gilt es Punkte dafür zu sammeln. Jede andere Aussage von mir wäre überheblich. Was für uns spricht, ist die gewonnene Reife der Mannschaft. Das kann uns zugute kommen. Am 27. Juni geht es wieder los. Dann zählen allein die kommenden Monate und nicht mehr, was wir jetzt erreicht haben.