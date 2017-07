Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt zieht in Hauptrunde ein

SV Obereschach verliert Qualifikations-Spiel im südbadischen Vereinspokal mit 0:1

Fußball, Südbadischer Pokal, Qualifikation: SV Obereschach – FC Neustadt 0:1 (0:0). (olg) Der Favorit aus Neustadt setzte sich am Mittwochabend dank Torjäger Sam Samma mühevoll, aber verdient durch. Die 250 Zuschauer sahen jedoch eine Obereschacher Mannschaft, die dem Verbandsligisten 90 Minuten Paroli bot. Die Neustädter müssen nun in der 1. Hauptrunde beim Landesliga-Aufsteiger FC Überlingen ran.

Neustadt begann druckvoll und forderte die Obereschacher zu konzentrierter Abwehrarbeit heraus, was den Hausherren ausgezeichnet gelang. Samma war gut bewacht. So plätscherte die Partie die ersten 20 Minuten dahin, ehe Tobias Falkowski (FCN) mit einem Kopfball im Fünfmeterraum das Ziel nach einer sehr schönen Flanke von Christoph Bruhn verfehlte (19.). Aus der optischen Überlegenheit machte der Gast jedoch nichts Zählbares, weil Obereschach mit Kampfgeist und Laufbereitschaft dagegen hielt.

In der 33. Minute hatten die Gastgeber ihre erste und beste Möglichkeit zur Führung. Marvin Zimmermann bediente Roman Rieger. In guter Position schoss er jedoch aus zehn Meter daneben. Auf der Gegenseite musste Torhüter Patrick Fleig zweimal klären. Einmal warf er sich vor Dominic D’Antino in eine flache Hereingabe und beim zweiten Mal klärte er 20 Meter vor dem Tor nach einem langen Ball vor Samma.

Nach dem Wechsel agierte Obereschach frech und zielstrebig nach vorne. Bei einer schönen Kombination über Roman und René Riegger sprang letzterem sechs Meter vor dem Tor der Ball vom Fuß (54.). Eine Viertelstunde später leistete sich Mike Duffner einen schweren Abspielfehler. Samma fing den Ball ab und traf aus knapp 20 Metern mit einem Flachschuss unhaltbar ins Eck zum 0:1.

Obereschach hatte in der 80. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch Neustadts Torhüter Rick Kiefer rettete in höchster Not im Herauslaufen gegen den auf ihn zustürmenden Roman Riegger. Auf der Gegenseite parierte Fleig prächtig gegen den freistehenden Samma (82.). So blieb es bis zum Ende spannend und etwas hitzig auf dem Feld. Der Landesligist versuchte, alles um noch eine Verlängerung zu erzwingen. Doch das 1:1 gelang den Obereschachern nicht mehr. Tor: 0:1 Samma (69.). SR: S. Pacher (Brigachtal). ZS: 250.

SV Obereschach: Fleig, M. Duffner (72. Rottler), Haberer (59. Foot), Zimmermann, Roman Riegger, Nije, Suraweh, Storz (59. T. Duffner), Hayn, Rene. Riegger und Heringer.

FC Neustadt: Kiefer, Werrakkody (46. Gutscher, 88. Fischer), Bruhn, Heitzmann, Mundinger, Falkowski, Maier, R. Schubnell, D’Antino, Samma und Waldvogel

Trainer-Stimmen:

Mario Bibic (SV Obereschach): „Insgesamt können wir zufrieden sein. Leider haben wir den einen Fehler zum 0:1 unnötig fabriziert. Wir sind in der Saisonvorbereitung, da waren wir nicht so leicht auf den Beinen.“

Benjamin Gallmann (FC Neustadt): „Unser Auftritt war ordentlich. Das 1:0 geht in Ordnung. Wir hätten aber unsere Konter besser ausspielen und das zweite Tor machen können. Kompliment an Obereschach: Diese Elf hat uns auf Augenhöhe alles abverlangt.“