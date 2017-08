Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt will Wiedergutmachung

Verbandsligist empfängt im südbadischen Pokal Titelverteidiger Rielasingen-Arlen

Fußball, südbadischer Pokal, 2. Runde: FC Neustadt – 1. FC Rielasingen-Arlen (Dienstag, 17.30 Uhr). (daz) Mit dem Pokalverteidiger baut sich am heutigen Abend eine große Hürde vor den Neustädtern auf. Beide sind mit nur einem Punkt aus drei Spielen in die Verbandsliga-Saison gestartet. Vor allem die Gäste, die mit der DFB-Pokalpartie gegen Borussia Dortmund schon ihren Saisonhöhepunkt hatten, werden im Pokal besonders motiviert sein. „Wir sind Außenseiter, aber wir wollen gewinnen. Der Pokal ist sehr wichtig und attraktiv. Die Partie ist keinesfalls ein Vorbereitungsspiel für das nächste Punktspiel“, stellt Trainer Benjamin Gallmann klar.

Gallmann muss gegen Rielasingen-Arlen auf Florian Heitzmann und Arne Mundinger verzichten. Personelle Experimente wird es nicht geben. „Wir werden die stärkste Mannschaft auf den Platz schicken. Nach der 0:2-Punktspielniederlage in Stadelhofen wollen wir eine Wiedergutmachung. Da passt es uns sehr gut, dass wir nicht eine Woche darauf warten müssen. So ein Erfolg kann enormen Rückenwind für die Punkterunde geben“, ergänzt Gallmann. Er weiß aber auch, dass die Gäste personell über ganz andere Möglichkeiten verfügen und deren schlechter Saisonstart nur eine Momentaufnahme darstellt. Schon in drei Wochen stehen sich beide Teams in der Liga gegenüber. Hoffnung macht Gallmann, dass seine Elf in der vergangenen Saison vier von sechs möglichen Punkten gegen Rielasingen holte.

Am Samstag in Stadelhofen haben die Neustädter die Partie in den ersten 20 Minuten verloren. „Wir wollten gut organisiert spielen, was uns nicht gelungen ist. In der Phase haben wir auch das 0:1 kassiert. Später war es ein Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe“, so Gallmann. Zwischen der 60. und 75. Minute habe seine Elf sogar deutliche Vorteile gehabt, aber die Chancen nicht genutzt. „Die Enttäuschung bei den Jungs nach der Partie war greifbar. Wir hätten einen großen Schritt heraus aus dem Tabellenkeller machen können“, ergänzt Gallmann. Bitter war auch, dass nach der Aufwärmphase Tobias Gutscher ausfiel. Immerhin konnte er noch die zweiten 45 Minuten spielen.

Den Neustädtern gelang es nie, die Abwehr der Stadelhofener unter Dauerdruck zu setzen. Dabei hatte der Gastgeber in den ersten zwei Partien acht Tore gefangen. Chancen für den Anschlusstreffer waren da. Gallmann ärgern die Ballverluste im Vorwärtsgang, die wie vor dem 0:2 besonders schmerzhaft sind. Am heutigen Abend sollten die Neustädter diese unbedingt vermeiden, um eine Chance zu haben. Wie sehr die Hochschwarzwälder ein Achtfinalspiel beim FV Lörrach-Brombach wollen, unterstreicht Gallmann in einer weiteren Aussage: „Wir wären auch bereit, über 120 Minuten zu gehen.“