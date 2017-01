FC Neustadt von Schnee und Eis gestoppt

Testspiel gegen FC Auggen abgesagt

Fußball: (daz) Im ersten Fußballspiel des Kalenderjahres in Südbaden überhaupt, wollten am Wochenende die beiden Verbandsligisten FC Auggen und FC Neustadt den Stand der Vorbereitung testen. Daraus wurde nichts, nachdem der Bus der Neustädter am Sonntag im Höllental von Schnee und Eis gestoppt wurde. „Es war Chaos pur auf der Straße. Es ging keinen Meter vor oder zurück. Unsere Mannschaft war eingeschlossen“, sagt Neustadts Trainer Klaus Gallmann. Aus dem Höllental mussten die Neustädter die Partie absagen. „Das war schon bitter, denn in Neustadt liegen 40 Zentimeter Schnee und in Auggen hätte uns ein grüner Rasen empfangen“, ergänzt Gallmann.

Einen Nachholtermin haben beide Mannschaften nicht vereinbart. Die Neustädter weichen aktuell mit ihren Trainingseinheiten in die Soccerhalle Hinterzarten aus.