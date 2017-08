Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt völlig überfordert

Hochschwarzwälder Verbandsligist verliert in Stadelhofen mit 0:2 Toren

Fußball-Verbandsliga: SV Stadelhofen – FC Neustadt 2:0 (2:0). Nichts war es mit dem erhofften Auswärtserfolg der Neustädter in Stadelhofen. Die Hochschwarzwälder unterlagen im Mührigwaldsportpark vor 230 Zuschauern mit 0:2. Den Grundstein zum verdienten Heimsieg legten die Renchtäler in den ersten 45 Minuten. Vor allem Stadelhofens Neuzugang Mike Menninger beschäftigte mit seinen Sprints auf der linken Seite die Abwehr der Gäste, die größte Mühe hatten, die Angriffe abzuwehren. Nach 18 Minuten war Neustadts Torwart Kiefer chancenlos gegen den wuchtigen Schuss von Menninger, der genau unterhalb der Latte einschlug. Die Gäste kamen weiterhin nicht in die Partie und hatten Glück, dass Stadelhofen fahrlässig mit seinen Möglichkeiten umging. Das längst fällige 2:0 fiel sechs Minuten später. Stadelhofens Mittelstürmer Salihu ließ Kiefer bei seinem Abschluss aus 16 Metern nicht den Hauch einer Chance.

Neustadts Trainer Benjamin Gallmann versuchte mit einem Doppelwechsel zur Halbzeit dem Spiel eine Wende zu geben, doch die Maßnahme fruchtete nicht. Es dauerte bis zur 60. Minute, ehe die Schwarzwälder zu ihrer ersten Chance aus dem Spiel heraus kamen. Den Kopfball von Neustadts Torjäger Sam Samma lenkte SVS-Keeper Sven Lissek über die Latte. Die Stärke der Gäste lag in den Standards. Der eingewechselte Tobias Gutscher traf nach Freistoss nur die Latte (63.) und Samma köpfte in der 74. Minute Torwart Lissek genau in die Arme. Das war die letzte Möglichkeit für Neustadt. Zwölf Minuten vor Schluss traf Stadelhofens Salihu noch den Pfosten. Tore: 1:0 (18.) Menninger, 2:0 (36.) Salihu. SR: Tobias Küchler (Mühlhausen). ZS: 230

FC Neustadt: Kiefer, Papa, Weerakkody, Bruhn, Heitzmann, Mundinger (46. Katava), Falkowski, Maier (46. Gutscher), Schubnell, Samma, Waldvogel