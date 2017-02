FC Neustadt schlägt FC Bad Dürrheim dank furioser Aufholjagd

Verbandsliga-Aufsteiger macht 0:3-Rückstand wett und gewinnt mit 4:3 Toren

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – FC Bad Dürrheim 4:3 (1:3). (bs) Was für ein Auftakt in die Frühjahrsrunde! Nach 37 Spielminuten lag der FC Neustadt im Lokalderby gegen den FC Bad Dürrheim bereits mit drei Toren zurück. Doch nach dem Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter, getreten von Sam Samma, begannen die Einheimischen in der zweiten Spielhälfte eine tolle Aufholjagd, die letztlich von Erfolg gekrönt wurde.

Die erste Hälfte ging klar an den FC Bad Dürrheim. Die Gäste zeigten herrliche Spielzüge und ließen die Neustädter Abwehr zeitweise schlecht aussehen. Einen dieser Vorstöße konnte FCN-Torhüter Simon Gantert nur mit einem Foulspiel unterbinden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Christian Braun sicher zur Gästeführung. Die Bad Dürrheimer spielten weiter munter nach vorne und die Neustädter Abwehr musste Schwerstarbeit verrichten. In der 27. Spielminute erzielte Almeida Compagnucci nach herrlichem Zuspiel den zweiten Treffer für die Kurstädter. Die Gäste beherrschten weiterhin die Partie und nach dem dritten Treffer war für die meisten der einheimischen Fans die Partie gelaufen. Doch die Neustädter gaben nicht auf und liefen verzweifelt dem 0:3-Rückstand hinterher. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein Neustädter Spieler vom Gästetorwart im Strafraum klar gefoult. Den Foulelfmeter verwandelte Sam Samma sicher zum 1:3-Halbzeitstand.

In der zweiten Spielhälfte stand ein ganz anderer FC Neustadt auf dem Platz. Der Treffer kurz vor der Halbzeitpause hatte Auftrieb gegeben. Der Aufsteiger machte die Räume eng und spielte aggressiv. Die Gäste verloren völlig den Faden. In der 56. Minute erzielte Stefan Ketterer mit einem Schuss aus 16 Meter den Anschlusstreffer zum 2:3. Neustadt drängte auf den Ausgleich, während die Gäste mit Kontern gefährlich waren. Nur drei Minuten nach dem Anschlusstreffer erzielte Sascha Waldvogel mit einem herrlichen Tor den 3:3-Ausgleich. Im Gegenzug wäre Bad Dürrheim beinahe das vierte Tor gelungen, doch der Ball ging an den Pfosten. In Minute 72 schickte Gästetrainer Reiner Scheu Neuzugang Mustafa Akgün aufs Feld, doch der Türke konnte keine Impulse mehr setzen (siehe auch Meldung auf dieser Seite).

Die Neustädter wollten nun den Sieg, warfen alles nach vorne und bekamen in der 83. Minute einen Freistoß. Peter Schubnell spielte den Ball in den Strafraum. Dort stand Sam Samma goldrichtig. Der Gästetorhüter hatte keine Chance gegen seinen platzierten Kopfball. Die Neustädter erzielten zwar noch einen fünften Treffer, doch dieser wurde wegen Abseits nicht gegeben.

Zum Ende der Partie kam noch Hektik auf, als Gästespieler Christian Braun an der Seitenlinie Christoph Bruhn abräumte und die Rote Karte sah. Kurz danach pfiff Schiedsrichter Steffen Fante die Partie ab. Tore: 0:1 Braun (17.), 0:2 Compagnucci (27.), 0:3 Cil (37.), 1:3 Samma (FE 43.), 2:3 Ketterer (56.), 3:3 Waldvogel (59.), 4:3 Samma (83.). Bes. Vorkommnisse: Rote Karte Braun (91.). SR: Steffen Fante (Neuenburg). ZS: 150.

FC Neustadt: Gantert, Gutscher (45. Maier), Papa, Bruhn, Ketterer, Heitzmann, Katava, R. Schubnell, P. Schubnell (91. Gibba), Samma, Waldvogel.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Schwer, Braun, Tadic, Bartmann, S. Fantov (72. Akgün), Cil (58. Giesler), Woelke, Z. Fantov, Schaplewski, Compagnucci.

Trainerstimmen

Reiner Scheu (FC Bad Dürrheim): „Bei einer 3:0-Führung darf man solch ein Spiel nicht mehr verlieren. Aber meine Mannschaft hat sich zu sicher gefühlt und wurde überheblich. Wir haben mit unglaublichen Fehlern die Neustädter wieder zurück ins Spiel gebracht.“

Benjamin Gallmann (FC Neustadt): „Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Das Spiel war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach 30 Minuten waren wir tot und Bad Dürrheim in allen Belangen besser. Doch wir haben uns zurückgekämpft und letztlich nicht unverdient gewonnen.“ (wmf)