Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt punktet in Offenburg

FC Neustadt punktet in Offenburg

3:3-Unentschieden in der Ortenau

Fußball-Verbandsliga: Offenburger FV – FC Neustadt 3:3 (0:1). (ne) Neustadt trotzte den klar spielbestimmenden Offenburgern eine überraschende Punkteteilung ab, obwohl der Gastgeber mehr als ein halbes Dutzend bester Chancen hatte. “Ein sehr glücklicher Punkt, der sich fast wie ein Sieg anfühlt. Wir waren in der Offensive sehr effektiv und erzielten aus drei nennenswerten Strafraumaktionen drei Tore“, sagte Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. Kai Eble, Trainer des Offenburger FV sagte:„ Aufgrund der zahlreichen klaren Torchancen hätten wir die Partie durchaus 6:3 gewinnen müssen.“

Neustadt agierte leidenschaftlich und lauerte auf Konter. Sam Samma war bis auf zwei Spielszenen weitestgehend neutralisiert. Offenburg hatte schnell durch Petereit, Schlieter und Feger drei hochkarätige Torchancen. Dass der Pfiff des Unparteiischen beim Duell zwischen Tsolakis und Schlussmann Werner (8.) ausblieb, war zunächst der einzige Aufreger. Nachdem Josip Katava (24.) eine Fehlstellung in der OFV-Mauer mit einem Freistoß 0:1-Führung nutzte, war die Überraschung perfekt.

Im ersten Angriff nach der Pause markierte Feger den Ausgleich, doch in Minute 57 staubte Katava nach einer Kopfballverlängerung von Samma zum 1:2 ab. Mit einem Kopfball gelang Junker das 2:2 und mit einem Volleyschuss Petereit das 3:2. Der OFV sah wie der sichere Sieger aus, doch der Gast überraschte die Abwehr einschließlich Schlussmann Streif in der 92. Minute mit einem hohen Ball, den Samma an die Torlatte köpfte und den Abpraller ins Netz. Tore: 0:1 (24.) Katava, 1:1 (46.) Feger , 1:2 (57.) Katava, 2:2 (67.) Junker, 3:2 (72.) Petereit, 3:3 (90+2.) Samma; SR: Renner (Meßkirch): ZS: 312.

FC Neustadt: Werner, Papa, Weerakkody, Bruhn, Mundinger (80. Feser), Falkowski, Katava (65. Gutscher), Schubnell, D`Antonio, Samma, Waldvogel,