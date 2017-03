FC Neustadt mit großem Respekt

Fußball-Verbandsligist FC Neustadt spielt als klarer Außenseiter am Samstag beim SV Linx

Fußball-Verbandsliga: SV Linx – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Acht von 15 möglichen Punkten holte der FC Neustadt nach der Winterpause. Um diese Bilanz aufzustocken, wird die Mannschaft der Trainer Klaus und Benjamin Gallmann am Samstag über sich hinauswachsen müssen. Zu viel spricht im Vorfeld für Linx und zu wenig für Neustadt. Allerdings: Den ersten Vergleich beider Teams haben die Hochschwarzwälder mit 2:1 gewonnen.

Gar nicht gefallen hat den Neustädtern am vergangenen Spieltag die Niederlage von Linx in Bühlertal. Einerseits weil Bühlertal ein direkter Konkurrent der Gallmann-Elf im Kampf um den Klassenerhalt ist, andererseits weil Linx nun auf Wiedergutmachung aus sein wird. „Wir fahren mit einer gehörigen Portion Respekt nach Linx. In der Mannschaft stehen einige Ausnahmekönner, die auch höherklassig mithalten können“, sagt Klaus Gallmann. Er denkt an Marc Rubio, aber auch Alexander Merkel.

Nur zu gern würden die Neustädter auf die gleiche Formation setzen, die am vergangenen Wochenende gegen Solvay Freiburg 2:1 gewann. Dieser Wunsch scheint nicht aufzugehen. Mehrere Spieler sind angeschlagen und fraglich. Allen voran Mittelfeldmotor Florian Heitzmann und Abwehrchef Ranil Weerakkody. Zwischen den Pfosten wird sich wohl erst am Samstag entscheiden, ob Simon Gantert zur Verfügung steht. Sollte das nicht der Fall sein, müsste der junge Manuel Werner nachrücken, der erst 67 Verbandsliga-Minuten absolvierte. „Ich hätte da keine Bauchschmerzen. Auch wenn Simon ein großer Verlust wäre, so hat Manuel doch im Training nachgewiesen, dass er die Liga drauf hat“, fügt Gallmann an. Weitere Wackelkandidaten sind Peter Schubnell und Stefan Ketterer.