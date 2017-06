Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt macht den Auftakt

Verbandsligist startet als erstes Schwarzwälder Team in die Saisonvorbereitung

Fußball: (kat) Kaum ist die Fußball-Saison im Schwarzwald abgeschlossen, geht die Vorbereitung auf die neue Spielzeit bereits wieder los. Verbandsligist FC Neustadt startete am Mittwoch als erstes Team aus der Region in die Saisonvorbereitung. Auch mit dem ersten Testspiel lässt sich das Team von Trainer Benjamin Gallmann nicht viel Zeit. Bereits am Samstag (17 Uhr) spielen die Neustädter beim Landesligisten DJK Donaueschingen, der am Freitag in die Vorbereitung startet.

Dass die Neustädter so früh beginnen, liegt vor allem an Gallmanns Analyse der vergangenen Saison. „Wir haben noch einige Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen. Außerdem wollen wir zum Auftakt sofort bereit sein und nicht erst am 9. Spieltag am Spielbetrieb teilnehmen“, so Gallmann. Neustadt verlor vergangene Saison die ersten acht Verbandsliga-Partien.

Personell gab es bei den Hochschwarzwäldern wenige Veränderungen. Peter Schubnell hat den FCN verlassen, da er künftig beruflich in München tätig ist. Auch Torhüter Simon Gantert meldete sich ab. Ersatz zwischen den Pfosten holten die Neustädter aus der Nachbarschaft. Rick Kiefer kehrt zurück. „Rick ist hervorragend ausgebildet, da er die Jugendmannschaften des SC Freiburg durchlaufen hat. Er ist für uns ein absoluter Glücksgriff“, zeigt sich der Trainer erleichtert. Zudem steht Domenic D’Antino wieder zur Verfügung.

Gallmann hat insgesamt vier Testspiele vereinbart. Nach dem Test in Donaueschingen findet Spiel Nummer zwei am Samstag, 8. Juli, zu Hause gegen den TSV Stegen statt. Einen Tag später kommt es in Ewattingen zum Duell der Schwarzwälder Top-Teams gegen Oberliga-Aufsteiger FC 08 Villingen. Am Samstag, 15. Juli, bestreiten die Neustädter in Sexau einen Test gegen den SV Weil. Eine Woche später findet der FCN-Cup statt. Neben Gastgeber Neustadt nehmen an diesem Turnier der SV Hinterzarten, der SV Grafenhausen, der SV Hölzlebruck, der FC Weizen und die SG Schlüchttal teil. An diesem Wochenende steht zudem die erste Pflichtaufgabe auf dem Programm. In der Qualifikationsrunde für den südbadischen Verbandspokal gastieren die Neustädter am Freitag, 21. Juli, beim Landesliga-Aufsteiger SV Obereschach. Sollte das Gallmann-Team gegen Obereschach erfolgreich sein, folgt am Wochenende 29./30 Juli die Hauptrunde im südbadischen Pokal. Eine Woche später startet die Verbandsliga-Saison.