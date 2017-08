Regionalsport Schwarzwalkd FC Neustadt geht selbstbewusst ins zweite Verbandsliga-Jahr

Hochschwarzwälder peilen erneut den Klassenerhalt an

Fußball-Verbandsliga: (daz) Als Abstiegskandidat schaffte der FC Neustadt trotz eines miserablen Starts (acht Niederlagen in Serie) noch den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Beachtliche 40 Punkte sammelte die Elf nach dem Horror-Start ein. Am Sonntag startet die Mannschaft von Trainer Benjamin Gallmann beim Aufsteiger FC Radolfzell in die zweite Verbandsliga-Saison und erneut gibt es für die Hochschwarzwälder nur ein Ziel. Nach 34 Spieltagen über dem Strich zu stehen. „Jede andere Zielsetzung wäre unrealistisch. Für uns wird es ab dem ersten Spieltag wieder ein Überlebenskampf“, betont Gallmann.

Neustadt geht mit einer nahezu identischen Mannschaft in die neue Saison. Mit Torhüter und Rückkehrer Rick Kiefer gibt es nur einen externen Neuzugang. Immerhin gab es auch kaum Abgänge. So wurde auch Top-Torjäger Sam Samma trotz einiger Angebote gehalten. Neu ist zudem, dass Florian Heitzmann in die Rolle als spielender Co-Trainer schlüpft und Klaus Gallmann ersetzt. „Die wenigen Veränderungen müssen kein Nachteil sein. Wir brauchen keinen Spieler zu integrieren. Alle Spieler kennen die Automatismen und Abläufe. Dennoch ist unser Kader natürlich sehr klein. Da darf nicht so viel passieren“, betont Gallmann. Mit Christian Feger (Knieverletzung) wird bereits ein Spieler für längere Zeit ausfallen.

Für Gallmann ist die Liga in der Breite qualitativ noch stärker geworden. Es kamen Aufsteiger hinzu, die nicht in erster Linie zu den Abstiegskandidaten gerechnet werden. Dagegen werden die Neustädter von einigen Konkurrenten erneut als Abstiegskandidat gehandelt. „Für uns ist das eher eine Herausforderung. Das macht den Reiz aus, weiterhin in der Verbandsliga zu bleiben“, fügt Gallmann an. Er setzt auch darauf, dass die Erfahrung des ersten Verbandsliga-Jahres hilft, den sportlichen Überlebenskampf zu bestehen. „Meine Mannschaft hat an Reife gewonnen. Charakterlich hat es bei uns schon immer gestimmt. Wir sind nun stabiler, besser organisiert und haben mehr Selbstvertrauen. Dass wir konkurrenzfähig sind, haben wir in unserer Premierensaison mehrfach bewiesen.“ Pech für die Neustädter, dass es erneut eine Liga mit 18 Mannschaften und somit 34 Spielen gibt.

Der FC Neustadt hat eine gesunde Mischung aus jungen und älteren Spielern. Weitere Jungs aus dem eigenen Nachwuchs sollen sukzessive ein- und aufgebaut werden. Geführt von Heitzmann und Gallmann, aber auch von Abwehrspieler Fabian Papa, der mit großer Wahrscheinlichkeit am Donnerstag erneut zum Kapitän bestimmt wird.

Glücklich sind alle beim FCN, dass Sam Samma für eine weitere Saison zugesagt hat. Ohne ihn wäre das Unternehmen Klassenerhalt wohl kaum zu realisieren. Samma als Neustädter Lebensversicherung zu bezeichnen, geht Gallmann jedoch zu weit. „Er ist ein wichtiger Baustein in unserem Gesamtkonzept, ist aber auch auf die Mitspieler angewiesen, die ihm einige Laufwege abnehmen.“ Dennoch: Die Treffer des 22-Jährigen werden mitentscheiden, ob Neustadt die Klasse hält.

Bis zum Punktspielauftakt sieht Gallmann noch einige Baustellen, die in der kurzen Zeit kaum alle zu schließen sein werden: „Es gibt überall noch Luft nach oben. Ich denke an die Passsicherheit oder an das Umschaltspiel. Zudem gilt es, wieder eine gewisse Lockerheit in unsere Aktionen zu bringen, für frische Beine und Köpfe zu sorgen.“ Bei seinen Spielern machte Gallmann in den vergangenen Tagen schon eine „riesige Vorfreude“ auf die neue Saison aus. „Alle ordnen alles dem großen Ziel unter. Ich muss da nicht in die Motivationskiste greifen“, freut sich der Trainer. Auch das zeige die Charakterstärke der Spieler, die den Konkurrenten erneut zeigen wollen, dass auch als Abstiegskandidat gehandelter Verein sich mit seinen Tugenden behaupten kann.

Der Kader

Tor: Rick Kiefer, Manuel Werner

Abwehr: Christoph Bruhn, Niklas Eckert, Tobias Gutscher, Robin Maier, Fabian Papa, Ralf Schubnell, Ranil Weerakkody, Johannes Ketterer

Mittelfeld: Dominic D’Antino, Tobias Falkowski, Christian Feger, Florian Heitzmann, Arne Mundinger, Sascha Waldvogel, Josip Katava

Angriff: Sam Samma, Stefan Ketterer, Louis Schanz, Amadou Gibba, Björn Fischer, Eugen Baibarak

Trainer: Benjamin Gallmann; Co-Trainer: Florian Heitzmann

Zugänge: Kiefer (SV Hölzlebruck), Fischer, Baibarak (II. Mannschaft)

Abgänge: Peter Schubnell (beruflich nach München), Simon Gantert (bisher ohne neuen Verein)