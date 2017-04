Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt fleißig wie Eichhörnchen

Verbandsliga-Neuling sammelt regelmäßig Punkte und hat sich im Kampf um den Ligaerhalt einen kleinen Vorteil erarbeitet

Fußball-Verbandsliga: (daz) Fleißig wie die Eichhörnchen punkten die Spieler des FC Neustadt und kommen somit ihrem großen Ziel, Klassenerhalt, immer näher. In den vergangenen zehn Spielen gingen die Hochschwarzwälder nur einmal, beim 2:5 gegen Lahr, als Verlierer vom Platz. Das jüngste 1:1 beim deutlich besser platzierten SV Linx darf durchaus in die Kategorie Überraschung eingeordnet werden. „In der ersten Halbzeit hätten wir auch verlieren, in der zweiten Halbzeit sogar gewinnen können. Der Punkt bringt uns auf jeden Fall weiter“, sagt Trainer Klaus Gallmann.

Dabei waren die Neustädter durchaus mit etwas Bauchschmerzen angereist, denn mit Florian Hetzmann, Sascha Waldvogel, Ranil Weerakkody und Peter Schubnell fielen gleich vier Spieler mit Stammplatzgarantie aus. Die dafür eingesetzten Akteure reihten sich jedoch nahtlos ein, was ein Schlüssel zum Erfolg war. Allen voran Winter-Neuzugang Christian Feger, der den Führungstreffer erzielte und auch sonst seine Aufgaben glänzend erfüllte. „Vor Christian kann ich nur den Hut ziehen. Immerhin ist er aus der Bezirksliga zu uns gekommen und spielt, als wäre er seit Jahren dabei. Er ist ein Paradebeispiel für die gesamte Mannschaft, für ihren Willen und die Laufbereitschaft“, ergänzt Gallmann. Feger sei in Linx „gefühlte zwölf Kilometer gerannt“.

Während Heitzmann wegen des Zehenbruchs wohl noch länger ausfallen wird, hoffen die Neustädter Trainer auf die schnelle Rückkehr der anderen Akteure. Schließlich steht am kommenden Wochenende ein absolutes Schlüsselspiel bevor. Neustadt empfängt im Jahnstadion den Vorletzten aus Waldkirch. Ein Spiel, das in der Woche in Neustadt das ganz große Thema sein wird. Schließlich könnten sich die Hochschwarzwälder vor den schier unlösbaren Aufgaben beim FC 08 Villingen und dem Freiburger FC einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Allerdings ist die Konstellation inzwischen eine ganz andere als in den vergangenen Wochen. Erstmals muss Neustadt mit der Favoritenrolle leben, auch wenn Gallmann das so nicht bestätigen will. „Als Neuling der Liga sind wir nie der Favorit.“ Immerhin zeigt der jüngste Aufwärtstrend nach den acht Niederlagen zu Saisonbeginn, dass die Neustädter offenbar doch die Qualität für die Liga haben. Das wiederum ist für die Hochschwarzwälder eine Erkenntnis, die gut ist für das eigene Selbstvertrauen.