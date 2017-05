Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt feiert den Klassenerhalt

Verbandsliga-Aufsteiger trotzt Vizemeister Freiburger FC ein torreiches 5:5-Unentschieden ab

Fußball-Verbandsliga: Freiburger FC – FC Neustadt 5:5 (2:3). (wmf/ak) Mit dem Unentschieden in Freiburg machte Aufsteiger Neustadt den Klassenerhalt endgültig perfekt. "Mission erfüllt", strahlte Trainer Klaus Gallmann nach dem Schlusspfiff und ließ die Wasserdusche von seinen Spielern lachend über sich ergehen. "Der Klassenerhalt setzt meiner Zeit in Neustadt die Krone auf. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft", sagte der Coach, der sich künftig aus der Trainerarbeit in Neustadt zurückziehen wird.

Bereits zur Pause hatte sich das Happy-End abgezeichnet, da Abstiegskonkurrent SV Bühlertal in Denzlingen mit 0:2 in Rückstand lag. "Das haben wir zur Pause unseren Jungs auch gesagt", gab Gallmann nach dem Schlusspfiff preis. Doch der Liganeuling aus dem Hochschwarzwald stellte das Fußball spielen im zweiten Durchgang keineswegs ein, sondern trotzte dem Vizemeister ein torreiches Unentschieden ab, während Bühlertal klar mit 1:5 verlor

Neustadt überließ den Freiburgern über weite Strecken den Ball und verlegte sich auf Konter. Zwei dieser schnellen Angriffe führten bereits in der Anfangsphase zu zwei blitzsauberen Treffern, ehe die Freiburger binnen drei Minuten zum zwischenzeitlichen Ausgleich kamen. Doch dann brachte Peter Schubnell, einst beim FFC in der Jugend, die Gäste mit einem Strafstoß erneut in Führung.

Die Heimelf gab sich indes auch nach dem vierten Gegentreffer nicht geschlagen. Marco Senftleber traf zweimal, ehe erneut Enderle die Freiburger erstmals in Führung schoss. Neustadts Torjäger Sam Samma erzielte in der vorletzten Minute per Kopf das Tor zum 5:5-Endstand und setzte damit den Schlusspunkt unter eine kurzweilige Partie.

Während die Runde für Aufsteiger Neustadt mit dem Klassenerhalt ein glückliches Ende fand, startet der FFC zu Wochenbeginn in die Vorbereitung auf die Aufstiegsspiele. Freiburgs Cheftrainer Ralf Eckert lässt keine Zweifel daran, dass die Rückkehr in die Oberliga das große Ziel ist: „Da wollen wir wieder hin.“

Tore: 0:1 Samma (14.), 0:2 Gutscher (20.), 1:2 Enderle (34.), 2:2 Enderle (37.), 2:3 Peter Schubnell (41./Foulelfmeter), 2:4 Gutscher (48.), 3:4 Marco Senftleber (55.), 4:4 Marco Senftleber (64.), 5:4 Enderle (72.), 5:5 Samma (89.). Zuschauer: 220. Schiedsricher: Arne Grigorowitsch.

FC Neustadt: Gantert (88. Werner), Gutscher, Papa, Weerakkody, Bruhn, Ketterer (80. Katava), Heitzmann, Falkowski (74. R. Schubnell), Maier (63. Mundinger), P. Schubnell, Samma.