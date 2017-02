FC Neustadt erwartet heißer Kampf im Bühlertaler Hexenkessel

Verbandsligist will Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Hochschwarzwälder vor richtungweisender Partie

Fußball-Verbandsliga: SV Bühlertal – FC Neustadt (Samstag, 15 Uhr). (daz) Dank des 4:3-Auftaktsieges am vergangenen Samstag gegen den FC Bad Dürrheim ist der FC Neustadt erstmals in der Saison in der Tabelle auf Rang zwölf geklettert. Nun haben die Neustädter die große Chance, eine richtige Lücke zu den Abstiegsplätzen zu reißen. Bühlertal hat gegenüber Neustadt vier Punkte weniger auf der Habenseite und steht auf dem ersten Abstiegsplatz. Die hinter Bühlertal platzierten Mannschaften haben am Wochenende durchgehend schwierige Auswärtsaufgaben vor sich. „Es ist eine richtungsweisende Partie, in der ich unter Umständen auch mit einem Punkt gut leben könnte. In jedem Fall sind wir gut beraten, uns auf einen Abnutzungskampf und einen kleinen Hexenkessel in Bühlertal einzustellen“, sagt Neustadts Trainer Klaus Gallmann.

An den ersten Vergleich Ende August haben die Neustädter keine guten Erinnerungen. Über 70 Minuten musste der Aufsteiger in Unterzahl spielen und ging mit einer 0:4-Heimpleite aus dem Jahnstadion. Zwischenzeitlich sind die Hochschwarzwälder nicht nur in der Liga angekommen, sie haben sogar eine realistische Chance auf den Klassenerhalt, die dem Neuling kaum zugetraut wurde. Dabei war das jüngste Spiel gegen Bad Dürrheim 40 Minuten lang grottenschlecht. Gallmann: „Wir sind nach dem Erfolg nicht abgehoben. Es gab vieles ernsthaft auszuwerten, was nicht gepasst und mir nicht gefallen hat.“

Für die Neustädter spricht, dass sie im bisherigen Saisonverlauf zwölf Punkte von den Auswärtsreisen mitgebracht haben. Exakt die gleiche Punktzahl hat Bühlertal in den bisherigen Heimspielen eingesammelt, was nicht gerade für eine heimstarke Elf spricht. „In Bühlertal herrscht immer eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die Zuschauer stehen wie eine Wand hinter ihrem Team. Fakt ist aber auch, dass der Gastgeber die Punkte dringender braucht. Das könnte und sollte unsere Chance sein. Wir dürfen mit breiter Brust aufspielen, denn der psychologische Druck liegt bei den Gastgebern“, fügt Gallmann an.

Um in Bühlertal zu bestehen, fordert der Trainer von seiner Elf einen Auftritt „mit Kopf und Herz“. Fraglich ist der Einsatz von Ranil Weerakkody, der schon gegen Bad Dürrheim kurzfristig ersetzt werden musste. Tobias Gutscher musste in dieser Woche wegen einer Krankheit alle Trainingseinheiten absagen. Selbst wenn beide rechtzeitig fit werden sollten, wird das Duo eher zu Spielbeginn auf der Bank sitzen. Gallmann erhofft sich von seinen Akteuren, „dass wir auf dem Platz ein Feuer entfachen“. Neustadt wird zunächst etwas defensiver eingestellt beginnen. „Ich bin weit davon entfernt, mit einer Mauertaktik zu agieren, aber wir dürfen dem Gegner keine Räume bieten. Bühlertal muss kommen“, so der Trainer.