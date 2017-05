Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: "Weder Fisch noch Fleisch"

Verbandsliga-Aufsteiger im Kampf um den Klassenerhalt nun auf fremde Hilfe angewiesen

Fußball-Verbandsliga: (daz) Nur einen Punkt holte der FC Neustadt aus den vergangenen drei Partien gegen Mörsch (1:4), Villingen (0:3) und Pfullendorf (1:1). Noch stehen die Hochschwarzwälder auf einem Nichtabstiegsplatz, doch es ist ein Drahtseilakt, denn zwei der drei hinter Neustadt platzierten Mannschaften haben zwei Spiele weniger ausgetragen. Damit ist klar: Neustadt ist im Kampf um den Klassenerhalt auf andere Ergebnisse angewiesen. Am Wochenende ist Neustadt spielfrei, bevor gegen Endingen und beim Freiburger FC die letzten zwei Punktspiele in dieser Saison anstehen.

„Wir können jetzt nichts anderes machen, als zwei Wochen hoffen und die Daumen drücken, dass die Konkurrenten ebenfalls Punkte liegen lassen. Andererseits bin ich mir sicher, dass wir mit vier Zählern aus den letzten zwei Partien die Klasse halten werden“, sagt Neustadts Trainer Klaus Gallmann. Er stellt heraus, dass es ein großes Verdienst der Mannschaft sei, überhaupt diese Chance noch zu haben. „Nach null Punkten aus den ersten acht Spielen waren schon abgestiegen. Wir sollten stolz darauf sein, diese Ausgangsposition überhaupt zu besitzen.“

Dennoch überwiegt bei den Hochschwarzwäldern nach den jüngsten zwei Heimspielen die Enttäuschung. Schließlich stehen Mörsch und Pfullendorf in der Tabelle hinter der Gallmann-Elf. „Was wir haben, ist weder Fisch noch Fleisch. Wir waren aber darauf vorbereitet, dass wohl erst am letzten Spieltag die Entscheidung fallen wird“, ergänzt Gallmann. Er und sein Bruder Benjamin werden an den spielfreien Tagen versuchen, die Mannschaft moralisch wieder aufzubauen. Das gilt auch für Torjäger Sam Samma, der die Neustädter gegen Pfullendorf in Führung schoss, dann aber den zweiten Elfmeter vergab. „Sam war am Boden zerstört. Dafür gibt es keinen Grund. Er hat in der Saison für uns wichtige Tore erzielt und wird auch noch weitere erzielen“, fügt Gallmann an.

Bei fünf Absteigern stehen aktuell mit dem zurückgezogenen FC Bötzingen, Solvay Freiburg und Waldkirch erst drei fest. Pfullendorf scheint der vierte Kandidat zu sein. Mindestens vier Mannschaften müssen zittern, wenn es um den fünften Absteiger geht. Neustadt hat die meisten Spiele ausgetragen. Gallmann: „Richtig ist, dass wir unser sportliches Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand haben. Ich habe im Sport aber schon einiges erlebt. Aufgeben wäre der falsche Weg, und das werden wir auch nicht. Wir glauben weiterhin an unsere Chance.“