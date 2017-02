FC Neustadt: Torhüter Gantert rettet Unentschieden

Verbandsliga-Aufsteiger spielt gegen Stegen nur Unentschieden

Fußball: (daz) Verbandsligist FC Neustadt wartet auch nach dem zweiten Testspiel auf den ersten Sieg. Am Samstag spielte die Elf beim Landesligisten FSV RW Stegen 1:1, nachdem es eine Woche zuvor eine 1:4-Niederlage gegen die DJK Donaueschingen gegeben hatte. In Stegen brachte Christoph Bruhn in Minute 38 die Hochschwarzwälder in Führung. In Minute 57 glich der Gastgeber aus. „Die ersten 45 Minuten waren von uns gut. Wir haben gut verteidigt und uns Möglichkeiten erspielt. Bis auf zwei, drei Nachlässigkeiten hatten wir auch deutlich mehr Ballbesitz“, resümiert Neustadts Trainer Klaus Gallmann. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein anderes Spiel. Stegen übernahm die Regie der Partie. Gallmann: „Wir haben da unerklärliche Fehler gemacht und Stegen förmlich eingeladen. Wir dürfen uns beim Schlussmann Simon Gantert bedanken, dass es bei einem Gegentreffer blieb. Simon hat uns in einigen Eins-zu-eins-Situationen gerettet.“