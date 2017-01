FC Neustadt: Spielabsage und ein kleines Bonbon

Verbandsliga-Aufsteiger beim Testspielen vom Pech verfolgt

Fußball: (daz) Verbandsligist FC Neustadt hat in diesem Jahr offenbar kein Glück mit den vereinbarten Vorbereitungsspielen. Nachdem die Elf am Wochenende zuvor im Schneechaos im Höllental feststeckte und die geplante Partie in Auggen absagen musste, fiel am Samstag auch das zweite Testspiel beim SC Wyhl aus. Diesmal sagte Wyhl kurzfristig wegen zu vielen verletzten und erkrankten Spielern ab. „Das ist sehr ärgerlich, denn nun bleiben nur noch drei Spiele bis zum Rückrundenauftakt“, sagte Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. Immerhin gab es von Wyhl ein kleines Bonbon als Entschädigung. „Wir durften am Samstag dort kostenlos zwei Trainingseinheiten absolvieren“, ergänzte Gallmann. Mit zwölf Spielern hatten die Gallmann-Brüder auch genügend Akteure dabei, um effektiv zu arbeiten. Den dritten Versuch zum ersten Testspiel starten die Neustädter am Samstag gegen den Landesligisten DJK Donaueschingen. Die Partie wurde auf den schneefreien Platz des FC Tiengen verlegt.