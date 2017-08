Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: Punktgewinn teuer bezahlt

Verbandsligist beklagt nach dem ersten Spiel bereits drei verletzte Spieler

Fußball-Verbandsliga: (daz) Anders als in der vergangenen Saison, als der FC Neustadt bis zum neunten Spieltag auf einen Punkt warten musste, steht bereits nach dem ersten Spiel ein Zähler auf der Habenseite. Große Glücksgefühle löste das 1:1 beim Aufsteiger FC Radolfzell dennoch nicht aus. Immerhin spielten die Hochschwarzwälder 60 Minuten in Überzahl und erzielten auch den Führungstreffer. Trainer Benjamin Gallmann weiß das Ergebnis realistisch einzuschätzen. „Das Ergebnis geht in Ordnung. In Radolfzell werden noch ganz andere Mannschaften Punkte lassen. Ich bin über das Resultat nicht unglücklich.“

Neustadt musste seine Taktik nach 30 Minuten, komplett umstellen. Entgegen aller Erfahrungen mit den Gegnern in der vergangenen Saison stand Radolfzell tief und die Hochschwarzwälder mussten das Spiel machen. „Die Partie wurde für uns zu einem Geduldsspiel und wir haben uns gegen den verstärkten Abwehrverbund etwas schwer getan“, resümiert Gallmann. Als schließlich doch die Führung gelang, war die Hoffnung auf drei Punkte groß. Daraus wurde aber nichts, weil ein Abspielfehler im eigenen Aufbauspiel den Gastgebern die Chance zum Treffer gab und Radolfzell das Geschenk dankend annahm. Gallmann: „Die Situation war ärgerlich und sollte sich nicht wiederholen.“

Bereits zum Saisontart haben die Hochschwarzwälder schon wieder drei verletzte Spieler. Falkowski, Maier und Torschütze Gutscher mussten angeschlagen vom Platz. Ob sie länger ausfallen, konnte Gallmann am Montag noch nicht beurteilen. „Ich hoffe nicht, denn das wäre ein großer Rückschlag“, befürchtet der Trainer. Vor allem die Knieverletzung von Gutscher lässt nichts Gutes erahnen. Da mit Feger bereits ein Akteur länger fehlen wird, könnte die Personalsituation schon jetzt problematisch werden.

Zunächst aber freuen sich die Neustädter auf ihre Heimpremiere am Samstag gegen den SV Linx. Gallmann beobachtete den Gegner beim 5:1-Erfolg gegen Mörsch. „Eine Top-Mannschaft, die in der Verfassung gut für einen der ersten drei Plätze ist“, schildert Neustadts Trainer seine Eindrücke. Auch deshalb ist für ihn klar, dass sein Team wohl nur in Bestbesetzung eine Chance haben wird. Für die medizinische Abteilung des FC Neustadt bedeutet das schon jetzt viel Arbeit. Schließlich soll dem ersten Punkt möglichst bald der nächste folgen. Gallmann: „Der Zähler aus Radolfzell kann noch sehr wertvoll werden in der Endabrechnung.“ Auch das ist eine Lehre aus der vergangenen Saison.