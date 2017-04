Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: Klassenerhalt rückt immer näher

Verbandsliga-Aufsteiger schlägt Waldkirch 3:1

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – FC Waldkirch 3:1 (1:0). (bs) Beiden Mannschaften war von Beginn an anzumerken, dass eine richtungsweisende Begegnung auf dem Programm stand. Beide versuchten aus einer sicheren Abwehr heraus das Spiel zu machen. Besonders der FC Neustadt ließ den Ball schön in den eigenen Reihen laufen und versuchte mit langen Pässen die gegnerische Abwehr zu überspielen. Dies gelang in der 11. Spielminute zum ersten Mal. Peter Schubnell zog von der Strafraumgrenze ab, doch sein Schuss verfehlte knapp das Waldkircher Gehäuse.

Neustadt machte weiterhin Druck, doch etwas Zählbares kam dabei noch nicht heraus. Einige Möglichkeiten wurden zum Teil kläglich vergeben. In der 22. Minute war es jedoch soweit. Nach einem Eckball, getreten durch Peter Schubnell, kam der Ball zu Stefan Ketterer und dieser ließ mit seinem Schuss aus rund zwölf Metern dem Gästetorhüter keine Chance. 1:0 für Neustadt. Danach hatten die Gastgeber Ball und Gegner im Griff. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre schon in den ersten 45 Minuten mehr möglich gewesen. Ein Paradebeispiel dafür war die 29. Spielminute, als wiederum Ketterer alleine auf das Gästetor zulief, doch sein Schuss ging knapp am langen Pfosten vorbei. In der 38. Minute hatten die Gäste ihre erste und zugleich größte Möglichkeit den Ausgleichstreffer zu erzielen. Frassica lupfte alleinstehend vor Simon Gantert den Ball über Torhüter und Tor. Die in der ersten Halbzeit recht harmlos wirkenden Gäste hatten keine weiteren Chancen. Somit ging die Neustädter Führung zur Halbzeit in Ordnung.

Die Neustädter begannen die zweite Hälfte, wie sie die erste beendet hatten. Sie spielten munter nach vorne. Bereits in der 46. Spielminute erzielte Sam Samma das 2:0. Er wurde schön freigespielt, drang in den gegnerischen Strafraum und ließ dem Waldkircher Torhüter Lindl mit seinem Schuss ins lange Eck keine Chance zur Abwehr.

Wer nun glaubte, es geht so weiter, sah sich getäuscht. Wie schon in der Begegnung gegen Solvay Freiburg wurde Neustadt nicht sicherer. Eher das Gegenteil trat ein. Die Waldkircher hatten einige Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, doch stand diesem entweder der Neustädter Torhüter oder der Pfosten im Weg. In der 59. und 63. Spielminute hatten die Gäste durch Jallow und Frassica weitere Chance. In beiden Situationen zeichnete sich FCN-Torhüter Simon Gantert aus. In der 65. Minute fiel das spielentscheidende 3:0 für den FC Neustadt. Stefan Ketterer spielte den Ball von der linken Seite auf den an der rechten Strafraumgrenze freistehende Josip Katava. Dieser erzielte per Direktabnahme ins lange Eck den dritten Treffer für die Einheimischen. Der Gästetorhüter hatte keine Chance.

Auch mit dem 3:0 wurde das Spiel der Neustädter nicht besser und sicherer. Waldkirch gab sich noch immer nicht geschlagen und versuchte weiterhin alles, um einen Treffer zu erzielen. Dieser gelang in der 88. Minute durch Mehmet Demiric. Doch dieser Treffer kam zu spät und so blieb es am Ende bei einem aufgrund der ersten Hälfte verdienten Erfolg des FC Neustadt. Mit diesem wichtigen Sieg haben die Hochschwarzwälder einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt getan. Tore: 1:0 Stefan Ketterer (24.), 2:0 Sam Samma (46.), 3:0 Josip Katava (65.), 3:1 Mehmet Demirci (88.); SRin: Samira Bologna (Angelbachtal), ZS: 170.

FC Neustadt: Gantert, Gutscher, Papa, Bruhn, S. Ketterer (70. Feger), Falkowski, Maier, R. Schubnell (74. Weerakkody), P. Schubnell (85. Gibba), Samma, Waldvogel (5. Katava).