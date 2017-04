Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: Gallmann will sechs aus sechs

FC Neustadt: Gallmann will sechs aus sechs

Verbandsliga-Aufsteiger spielt am Samstag beim 1. FC Rielasingen-Arlen

Fußball-Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Vier mal blieb der FC Neustadt zuletzt ungeschlagen und sammelte in dieser Zeit acht Punkte ein. Der Aufsteiger hat sich einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze erarbeitet. Noch ist der Klassenerhalt freilich nicht geschafft. Um dieses Ziel zu verwirklichen, macht Trainer Klaus Gallmann eine einfache Rechnung auf: "Sechs aus sechs". Noch sechs Partien bleiben und sechs Punkte daraus sollten reichen.

Als krasser Außenseiter reisten die Neustädter zuletzt nach Auggen und Linx. Dennoch brachte die Elf jeweils einen Zähler mit. Genau das gleiche Muster gilt am Samstag. "Fußballerisch und bei der Qualität der Einzelspieler ist uns Rielasingen sicherlich um einiges voraus. Wir aber haben zuletzt bewiesen, dass wir das mit einem mannschaftlich kompakten Auftritt ausgleichen können", betont Gallmann. Im Vorfeld spreche nicht viel für seine Elf. "Ich habe Rielasingen in dieser Saison oft gesehen. Diese Elf gehört zur absoluten Elite der Verbandsliga. Die Qualität ist beeindruckend", ergänzt Gallmann.

Dennoch trennen beide Mannschaften aktuell nur fünf Punkte und im ersten Vergleich ging Neustadt mit einem 2:0-Erfolg aus dem heimischen Jahnstadion. Das sollte den Hochschwarzwäldern Mut machen, doch der Dämpfer lässt nicht lange auf sich warten. Wichtige Stammspieler fallen aus. Darunter mit Florian Heitzmann und Sascha Waldvogel gleich zwei wichtige Akteure, die bei Neustadt für die Start-Elf gesetzt sind. Zudem muss Gallmann auf Stefan Ketterer verzichten. Immerhin steht Peter Schubnell zur Verfügung und eine Rückkehr von Ranil Weerakkody gilt als nahezu sicher. Dennoch werden die Neustädter wohl Spieler aus der zweiten Mannschaft mitnehmen, um Alternativen auf der Bank zu haben.

Auch wenn sich die Hochschwarzwälder in der Partie als klarer Außenseiter sehen, will sich die Mannschaft nicht verstecken oder in der Abwehr verbarrikadieren. "Nach den jüngsten Spielen und Eindrücken werden wir Chancen bekommen. Die Kunst wird sein, diese auch zu nutzen", sagt Gallmann, wohlwissend, dass vor allem die Abwehr sicher stehen sollte.