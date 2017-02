FC Neustadt: Gallmann-Single statt Gallmann-Duo

Verbandsliga-Aufsteiger regelt Trainerfrage für kommende Saison

Fußball: (daz) Der FC Neustadt hat für die kommende Saison Benjamin Gallmann als alleinigen Trainer verpflichtet, und zwar unabhängig von der Spielklasse. Bisher arbeiteten die Brüder Benjamin und Klaus Gallmann gleichberechtigt. Nun steigt Klaus Gallmann aus beruflichen Gründen auf eigenen Wunsch bei den Hochschwarzwäldern aus. "Die bisherige Tandemlösung war ideal. Andererseits freue ich mich, nun als alleiniger Cheftrainer die Arbeit fortsetzen zu dürfen", sagt Benjamin Gallmann, der sich in den nächsten Tagen einen Co-Trainer suchen wird.

Klaus Gallmann kam in der Saison 2013/14 noch unter Trainer Andreas Ackermann als Spieler nach Neustadt. Nach dem Rücktritt von Ackermann wurde er Trainer der damaligen Landesliga-Elf. In der vergangenen Saison führte er die Elf in die Verbandsliga, bevor in der laufenden Runde die Tandemlösung griff. "Benjamin Gallmann ist nach dieser Entwicklung die logische Verpflichtung für die Zukunft. Für ihn spricht die fachliche Kompetenz, Erfahrung und seine vorbildliche menschliche Einstellung", sagt Neustadts stellvertretender Vorsitzender Rolf Eckert. Nun will Benjamin Gallmann mit den Spielern über die kommende Runde sprechen. "Ich will keinen Umbruch, sondern den Stamm behalten. Natürlich müssen wir die Kaderplanung zweigleisig vorantreiben."

Dritter Spielausfall

Mit ihren Vorbereitungsspielen haben die Neustädter offenbar kein Glück. Bereits am Mittwochmorgen sagte der Hegauer FV die für den Abend geplante Partie in Welschingen ab. Grund: Die Flutlichtanlage ist kaputt. Für Neustadt ist es bereits der dritte Spielausfall während der Vorbereitunsphase.